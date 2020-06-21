Экономика

REGNUMREGNUMЭрдоган: Турция может войти в топ-10 крупнейших экономик мира

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Анкара, 20 июня 2020, 16:03 — REGNUM В топ-10 крупнейших экономик мира в ближайшее время может войти Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил 20 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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