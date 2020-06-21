Общество
Политика СегодняЭрдоган: Турция может вскоре войти в десятку крупнейших экономик мира
Благодаря росту экономики Турция имеет все шансы в ближайшее время попасть в топ-10 крупнейших мировых экономик, передает слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана издание Anadolu Ajansi.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 20:13, Ашберн
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Газета.Ru 11:10
Политика
Володин ответил критикам поправок к Конституции
Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM 06:23
Общество
Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com 16:30
Происшествия
Бизнес-леди в Белогорске дала взятку чиновнику
В Амурской области осуждена предприниматель из Белогорска, которая попалась на даче взятки чиновнику городской администрации.
ИА Порт Амур 19 июня в 03:45
Происшествия
В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП
Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России.
РИА Новости 06:21
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Политика
Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
Взгляд.ру вчера в 04:54
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 00:40
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
BFM.ru вчера в 17:30
Авто
С 1 июля российских водителей ждет три нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Нократ вчера в 00:13
Авто
Ford Mustang Mach-E сможет ездить без рук водителя на руле
Компания Ford оснастит свой электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E новейшей системой автономного управления Active Drive Assist (ADA).
Автоновости дня 19 июня в 08:20
Общество
Пушков назвал новый китайский коронавирус странным
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что появление нового китайского коронавируса очень странное.
Lenta.ru 18:49
Политика
Премьер Японии намерен провести референдум по конституции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года.
BFM.ru 08:00
Происшествия
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости 16:26
Происшествия
Пока житель Колымы сидел в тюрьме, его сделали индивидуальным предпринимателем
Жителя Колымы, отбывающего наказание в тюрьме, неизвестные зарегистрировали как индивидуального предпринимателя по утерянному паспорту, – сообщает прокуратура по Магаданской области.
Московский Комсомолец Колыма 20:00
Единоборства
Кертис Блэйдс ответил на критику после победы над Александром Волковым
FightTime.ru 01:54
Здоровье
Сахалинские медики стали обладателями новых государственных наград
Сахалинские медики стали обладателями двух новых государственных наград.
Сахалин.Инфо 18:01
Политика
ЦТАК: В КНДР готовят листовки для распространения в Южной Корее
Российская газета 19 июня в 20:44
Армия и оружие
На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску
«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
Общество
Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
Lenta.ru 17:34
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
Игры
10 причин полюбить или возненавидеть The Last of Us Part II
Чемпионат вчера в 05:20
Экономика
В СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению
Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.
ТАСС 17:11
Общество
За сутки на Сахалине выявили 38 новых случаев коронавируса
Как сообщил глава Сахалинской области в своём телеграм-канале, за сутки статистика по COVID-19 пополнилась 38 новыми случаями.
АСТВ 06:48