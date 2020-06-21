Благодаря росту экономики Турция имеет все шансы в ближайшее время попасть в топ-10 крупнейших мировых экономик, передает слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана издание Anadolu Ajansi.

Эрдоган: Турция может вскоре войти в десятку крупнейших экономик мира

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