Общество
Политика СегодняЭрдоган: Турция может вскоре войти в десятку крупнейших экономик мира
Благодаря росту экономики Турция имеет все шансы в ближайшее время попасть в топ-10 крупнейших мировых экономик, передает слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана издание Anadolu Ajansi.
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Игры
Выход Cyberpunk 2077 снова отложен. Релиз перенесли на ноябрь
Bookmaker-ratings.ru 18 июня в 15:52
Происшествия
Издателя «Медиазоны» Верзилова задержали в Москве
Сотрудники МВД 21 июня задержали издателя "Медиазоны" Петра Верзилова в российской столице.
Народные новости 08:35
Музыка
Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»
Зрители «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном конкурсе «Евровидение-2008», сообщает Super.
Lenta.ru 13:51
Общество
Путин присвоил Героя Труда главврачу больницы в Коммунарке
Отдельным распоряжением Путин наградил медиков, внесших вклад в борьбу с COVID-19, почетными грамотами и благодарностью президента.
РБК 05:39
Экономика
«Алросе» предрекли потерю контроля над рынком необработанных алмазов
Международная корпорация De Beers, занимающаяся добычей и обработкой природных алмазов, и российская «Алроса» могут потерять контроль над рынком необработанных алмазов, пишет Bloomberg.
Взгляд.ру 14:27
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов
В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер вчера в 08:04
Происшествия
Британская полиция назвала нападение с ножом в Рединге терактом
Контртеррористическая полиция Великобритании подтвердила, что нападение с ножом в парке британского Рединга, в результате которого три человека погибли и трое пострадали, признано террористическим инцидентом.
RT на русском 06:38
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Происшествия
Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка
В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости 07:19
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Политика
В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико
Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском 09:47
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Политика
Отказ оплатить выходной 1 июля повлечет наказание для работодателя
Отказ оплатить выходной в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию станет нарушением закона со стороны работодателя, это решение можно будет оспорить в суде и получить компенсацию.
Известия 08:52
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег
В Воркуте задержан уже бывший сотрудник правоохранительных органов. Его подозревают в умышленном убийстве двух своих коллег.
Ореанда-Новости вчера в 06:18
Теннис
Джокович сыграет против Рублева в финале турнира в Хорватии
Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл хорвата Нино Сердарусица на выставочном турнире в Хорватии.
Матч ТВ 11:51
Общество
В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня
Редкое кольцеообразное затмение, совпавшее с Днем летнего солнцестояния, смогут наблюдать жители России в ночь 21 июня.
Известия вчера в 02:43
Здоровье
Названы продукты для похудения и уменьшения целлюлита
Evo-rus.com 14:39
Происшествия
На электростанции в Якутии произошла утечка топлива
RT на русском 14:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала фото с онкобольным Юдашкиным
Популярная российская певица Алла Пугачева опубликовала снимок с известным модельером Валентином Юдашкиным, который борется с онкологическим заболеванием.
Слово и Дело 02:31
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
Гаджеты
Huawei выпустит в срок Mate 40 и Mate 40 Pro
Инсайдеры отмечают, что компания попросила поставщиков на время прекратить поставки деталей для флагманов Huawei Mate 40, которые готовят к выпуску.
Evo-rus.com 19 июня в 04:22
Политика
В Японии намерены отказаться от размещения американских комплексов ПРО
Правительство Японии планирует провести в ближайшие дни заседание Совета национальной безопасности и отозвать план развертывания американской наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore.
Известия 05:30
Футбол
Главный тренер «Динамо» не исключил, что с ЦСКА сыграет молодёжка
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков не исключил, что следующий матч РПЛ проведёт молодёжным составом.
Sport.ru 12:44
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало», приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск 12:04
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
Происшествия
В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен
РИА Новости 07:18
Технологии
В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС
По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com 10:35
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11