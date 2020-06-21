Экономика
Политика СегодняЭрдоган: Турция может вскоре войти в десятку крупнейших экономик мира
Благодаря росту экономики Турция имеет все шансы в ближайшее время попасть в топ-10 крупнейших мировых экономик, передает слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана издание Anadolu Ajansi.
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Политика
Трамп анонсировал ограничения на выдачу рабочих виз США
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что в течение ближайших дней будут введены новые ограничения на выдачу американских виз иностранцам.
Российская газета 03:40
Экономика
Серьезные проблемы российского поставщика Boeing опровергли
Акционеры признали, что компания из-за сокращения авиаперевозок на фоне коронавируса действительно столкнулась с серьезными проблемами, однако она адаптирует свою деятельность к новым условиям.
Lenta.ru 19 июня в 14:14
Происшествия
В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека
В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
BFM.ru вчера в 17:30
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Политика
Глава Туркменистана не приедет на парад Победы в Москве
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре сообщил президенту России Владимиру Путину, что не сможет 24 июня приехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Rambler News Service 19 июня в 14:16
Единоборства
Волков проиграл Блейдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе
Александр Волков уступил Кёртису Блейдсу в главном поединке турнира UFC on ESPN 11, который прошёл 21 июня в Лас-Вегасе.
RT на русском 03:24
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
Газета.Ru вчера в 16:05
Политика
У членов предвыборного штаба Трампа выявили коронавирус
При подготовке первого с начала пандемии массового мероприятия с участием президента США Дональда Трампа у шести членов его предвыборного штаба выявили коронавирус, сообщил директор штаба по внешним связям Тим Мерта.
Взгляд.ру вчера в 18:31
Общество
Мишустин увеличил субсидии на затраты по переводу транспорта на газ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу автомобилей с бензина на газ.
ТАСС 03:07
Происшествия
В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля
Столкновение четырех автомобилей произошло в воскресенье на 43-м км автодороги Екатеринбург -Тюмень в Свердловской области.
ТАСС 03:12
Происшествия
В Челябинской области число случаев COVID-19 превысило шесть тысяч
Челябинск, 21 июня 2020, 10:34 — REGNUM В Челябинской области с начала эпидемии зафиксировано уже больше шести тысяч случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:34
Происшествия
Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым
Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости вчера в 07:03
Общество
Количество заразившихся коронавирусом на Украине перевалило за 34 тысячи
По данным информагентства, общее число заразившихся коронавирусом на Украине составило 34 063 человек. От инфекции умерли 966 пациентов.
Телеканал 360° 18 июня в 05:26
Общество
Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что столичные коммунальные службы ликвидировали последствия грозы и сильного ливня, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Михаил Галустян рассказал, сколько он зарабатывал во времена КВН
Российский комик Михаил Галустян начинал свой путь в юморе с КВН, а, как известно, гонораров за игры там нет.
АМИТЕЛ 19 июня в 20:36
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
РИА Новости вчера в 14:35
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
Происшествия
В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
ТАСС 01:22
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Здоровье
53 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 4,3%. Всего в регионе выявлено 1283 случая новой коронавирусной инфекции.
Телепорт вчера в 02:38
Футбол
Тренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»
Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после поражения в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита", в котором его команда потерпела крупное поражение (0:4).
Российская газета вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Николай Басков опубликовал фото до и после похудения на 16 килограммов
Николай Басков, исполнитель из РФ, разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на котором можно увидеть, насколько сильно он похудел за последние несколько недель.
Discover24 вчера в 06:44
Политика
Посол России сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
Сайт Кремля и "Российская газета" в пятницу опубликовали статью президента России под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".
РИА Новости вчера в 12:12
Футбол
Роберто Манчини: «Балотелли выбрасывает свой талант»
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о ситуации с нападающим «Брешии» Марио Балотелли.
Матч ТВ 01:59
Армия и оружие
Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным
«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM 02:03
Общество
С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии
Единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм смогут сразу за 3 года получить участники программы софинансирования пенсий.
Live24 19 июня в 02:05
Политика
Трамп ответил на слухи о наличии у него болезни Паркинсона
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге в городе Талса (штат Оклахома) прокомментировал распространенные СМИ сообщения о том, что у него может быть болезнь Паркинсона.
Российская газета 01:13