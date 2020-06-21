Экономика
Политика СегодняЭрдоган: Турция может вскоре войти в десятку крупнейших экономик мира
Благодаря росту экономики Турция имеет все шансы в ближайшее время попасть в топ-10 крупнейших мировых экономик, передает слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана издание Anadolu Ajansi.
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Происшествия
Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
Известия 07:48
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Происшествия
В результате погромов в Штутгарте пострадали 19 полицейских
Во время ночных погромов в Штутгарте с участием нескольких сотен человек пострадали 19 полицейских, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Интерфакс 12:46
Здоровье
Найден простой продукт, спасающий от смертельной гипертонии
Специалисты заявляют, что речь идет о простом йогурте, передает Express.
Профиль 03:53
Футбол
РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом
РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
Музыка
Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»
Зрители «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном конкурсе «Евровидение-2008», сообщает Super.
Lenta.ru 13:51
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Происшествия
Подозреваемый в убийстве студента в Волгограде задержан в Смоленске
В Смоленске задержан подозреваемый в убийстве азербайджанского студента в Волгограде.
РИАЦ 06:01
Здоровье
Названы продукты для похудения и уменьшения целлюлита
UfaTime.ru 11:00
Армия и оружие
Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия
Один из самых известных российских оружейников в сфере высокоточных винтовок Вячеслав Евгеньевич Лобаев заявил, что его компания Lobaev Arms в очень скором времени покажет миру новую снайперскую оружейную систему «пуля – патрон – оружие», которая сможет поражать мишень на предельной дальности в семь тысяч метров.
Взгляд.ру 11:45
Общество
Мосводосток назвал причину потопа на Варшавском шоссе
Пресс-служба Мосводостока сообщила, что потом на Варшавском шоссе произошел из-за выпадения сверхнормативных осадков и перегрузки водосточных сетей.
Московский Комсомолец вчера в 10:30
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
Футбол
Жемалетдинов получил красную карточку в матче с «Оренбургом»
Бомбардир.ру 11:38
Экономика
Bloomberg: De Beers и АЛРОСА могут потерять контроль над рынком необработанных алмазов
Международная корпорация De Beers, которая занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, и российская группа алмазодобывающих компаний АЛРОСА могут потерять контроль над рынком необработанных алмазов, говорится в аналитической заметке Bloomberg.
Коммерсантъ 13:47
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru 02:34
Футбол
Чилаверт сравнил достижения Месси и Марадоны
Матч ТВ 13:35
Религия
Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу
«Патриарху Кириллу, митрополитам Иллариону, Кириллу и многим другим до церковного суда надо сложить свои полномочия», — сказал Сергий в специальном видео.
Городовой 19 июня в 14:29
Общество
Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом
В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
Политика
Суд разрешил публикацию книги Болтона о Трампе
Суд в США разрешил публикацию книги бывшего советника главы Белого дома Дональда Трампа, несмотря на возражения американских властей.
Взгляд.ру вчера в 11:01
Политика
В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»
За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
КМВ Новости 19 июня в 13:11
Происшествия
Электричка сбила двух детей в Подмосковье
Мальчик и девочка на станции Расторгуево в Подмосковье попали под колеса электрички, следовавшей по маршруту Москва (Павелецкая) - Ожерелье, мальчик погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе управления транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
ТАСС 13:31
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54