Армия и оружие

Вести.RuВести.RuВ Идлибе погибли 4 турецких военных

В сирийской провинции Идлиб погибли четверо турецких военнослужащих.
Читать в источнике
Комментировать469

Подробнее о событии

Число погибших со стороны Турции в Идлибе выросло до шести человек

Известия06:34

«Турция-Россия: Закончился ли брак по расчёту в Идлибе?»

Московский Комсомолец Турция04:45

Эрдоган: Турция нанесла удары по 40 целям в Идлибе после гибели турецких военных

Газета.Ru02:08

В Турции заявили о шести погибших при обстреле в Сирии военных

Московский Комсомолец06:14

Число погибших при обстреле в Идлибе турецких военных выросло до шести

РИА Новости06:07

Число погибших турецких военных при обстреле в Сирии возросло до шести

RT на русском05:57

Число турецких военных, погибших при обстреле в Идлибе, возросло до шести

ТАСС06:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 09:18, Ашберн
Общество

МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
RT на русском 02:12
Происшествия

Боксер Кушиташвили заявил в суде, что никогда не употреблял наркотики

ТАСС 08:25
Происшествия

Россиянин убил партнершу за нежелание рожать ребенка

Lenta.ru 09:01
Политика

Захарова ответила на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, заявившего о победе в "историческом споре" с Москвой.
РИА Новости 08:44
Политика

Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине», эпизод сняли на видео.
Взгляд.ру 08:18
Общество

«Магнит» отказался от закупки овощей и фруктов из Китая

Российский ритейлер "Магнит" остановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за распространения коронавируса нового типа, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:47
Происшествия

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 08:38
Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
Происшествия

Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест

Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Известия 06:43
Армия и оружие

Минобороны подписало контракты, необходимые для производства ПАК ДА

РИА Новости 02:22
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Кино

Вышел новый тизер фильма «Не время умирать» о Джеймсе Бонде

Появился новый тизер фильма «Не время умирать» режиссёра Кэри Фукунаги об агенте 007 Джеймсе Бонде.
News.ru 08:11
Происшествия

В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины

Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
REGNUM 01:24
Политика

Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%

Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Известия 06:16
Общество

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

Lenta.ru 04:15
Общество

Россия с 14 февраля остановит чартерные рейсы из Китая

«Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать, но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ мы бы хотели остановить 14 числа»,— сказала госпожа Голикова (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 08:23
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Армия и оружие

Средства РЭБ авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку БПЛА боевиков

Экономика сегодня вчера в 23:30
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Экономика

Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

Индексы основных фондовых бирж материкового Китая открылись снижением.
РБК 00:39
Политика

Срок внесения поправок в Конституцию могут продлить

Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию РФ обратится к президенту и Госдуме с просьбой продлить срок внесения изменений в связи с большим количеством поступающих предложений.
Вместе-РФ 07:36
Общество

В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
РИА Новости 05:35
Единоборства

Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном

Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
Газета.Ru 02:15
Экономика

Мосбиржа запустила торги ГДР группы «Эталон»

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) группы "Эталон" начали торговаться на Московской бирже.
ТАСС 05:52
Футбол

Карпин продлил контракт с «Ростовом» на пять лет

REGNUM 08:53
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры

В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.
Bimru.ru 05:32
Здоровье

«Горьковка» приглашает пермяков на лекцию

6 февраля в 17:00 начнется заседание клуба «Каникулы садовода», тема - «Выращивание томатов по биодинамическому земледелию: секреты посадки и ухода».
Московский Комсомолец 04:13
Политика

ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.
Lenta.ru 08:49
Политика

Патриарх Кирилл предложил напомнить про Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил добавить в Конституцию РФ упоминание о Боге, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ 01 февраля в 11:49
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное