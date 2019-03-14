Политика Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине», эпизод сняли на видео.

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