Число турецких военных, погибших при обстреле в Идлибе (Сирия), возросло до восьми, сообщил 3 февраля журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Отметим, что своё заявление турецкий лидер сделал в Киеве, куда он 3 февраля прибыл с официальным визитом.

В Идлибе погибли восемь турецких военных

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