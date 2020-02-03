Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ Идлибе погибли восемь турецких военных

Число турецких военных, погибших при обстреле в Идлибе (Сирия), возросло до восьми, сообщил 3 февраля журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Отметим, что своё заявление турецкий лидер сделал в Киеве, куда он 3 февраля прибыл с официальным визитом.
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