Армия и оружие
REGNUMВ Идлибе погибли восемь турецких военных
Число турецких военных, погибших при обстреле в Идлибе (Сирия), возросло до восьми, сообщил 3 февраля журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Отметим, что своё заявление турецкий лидер сделал в Киеве, куда он 3 февраля прибыл с официальным визитом.
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Армия и оружие
На орбите развернулась борьба спутников-шпионов РФ и США
Запущенный в ноябре 2019 года, «Космос 2542» находился на той же орбите, что и спутник, управляемый Национальным управлением военно-космической разведки, который называется «USA 245», находящийся в космосе с 2013 года.
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Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Овечкин оформил дубль и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).
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"Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.
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Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине".