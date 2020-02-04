Армия и оружие
Газета.RuЭрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией
Турция не намерена вступать в серьезные противоречия с Россией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал NTV. У Турции и России есть ряд серьезных стратегических проектов, отметил Эрдоган.
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Футбол
Мамаев выйдет в стартовом составе «Ростова» на матч с «Партизаном»
Стал известен стартовый состав "Ростова" на матч второго тура товарищеского турнира в Катаре против белградского "Партизана".
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Наука
Физики свернули гетероструктуры в одномерные трубки
Ученые показали хорошо контролируемое изготовление коаксиальных трубок SWCNT-BNNT и SWCNT-BNNT-MoS2 с диаметром меньше пяти нанометров и разработали общий рецепт изготовления такого рода одномерных гетероструктур.
Культура
Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале
Общество
Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области
Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Экономика
Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению
Если вирус продолжит распространяться, то новые расходы могут стать лишь контрциклической поддержкой экономической активности, заключают аналитики Citi.
Здоровье
В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
Китай протестирует российский противовирусный препарат прямого действия триазавирин для борьбы с коронавирусом 2019-nCov, сообщил журналистам замглавы Минздрава Сергей Краевой.
Общество
Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль культуры в Норвегию
Отказ на въезд в Норвегию для участия в фестивале культуры Barents Spektake получил ансамбль песни и пляски Северного флота РФ.
Армия и оружие
"Дави его!": российские БТР взяли тараном американские броневики в Сирии
Очередная попытка американских военных заблокировать дорогу российскому военному патрулю на севере Сирии едва не завершилась травмами для американских солдат.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Политика
Украинский депутат в переписке назвал премьера гомиком
Журналисты засняли депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илью Киву за перепиской, в которой он назвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука "гомиком".
Экономика
Число финансовых пирамид рекордно возросло в России
В России рекордно увеличилось количество финансовых пирамид.
Общество
Появилась официальная дата начала предзаказов на Sony PlayStation 5
Информацией поделился один из авторитетных сетевых информаторов под ником PSErebus, который ранее смог предсказать точную дату выхода Last of Us Part 2.Так, выяснилось, что подробная презентация Sony по поводу PlayStation 5 будет проведена на мероприятии Sony PlayStation Meeting, запланированном на 4 марта.
Политика
СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»
Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.
Общество
«Магнит» прекратил импорт овощей и фруктов из Китая
Российский ритейлер «Магнит» прекратил импорт овощей и фруктов из Китая.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие караула в Киеве словами «слава Украине»
Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему использовал лозунг "слава Украине" в качестве приветствия почетного караула в Киеве.
Общество
Адвокат прокомментировал арест директора парка львов «Тайган»
Ситуация с арестом директора крымского парка львов "Тайган" напоминает шоу, заявил РИА Новости его адвокат Арман Петросян.
Футбол
Смолов объяснил, почему решился на переход в «Сельту»
«Сельта» провела официальную презентацию российского нападающего Федора Смолова, на которой игрок рассказал, почему принял решение перейти в клуб из Виго.
Энергетика
Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета
«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа.
Шоу-бизнес
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
Политика
Владимир Путин прилетел в Череповец
Футбол
Усман Дембеле снова получил травму
Дембеле на выходил на поле с конца ноября, когда он получил травму в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», цвета которой защищал раньше.
Происшествия
Федерация бокса России в понедельник объявит решение по Кушиташвили
Гаджеты
В 2022 году на рынке может появиться уникальный смартфон
Здоровье