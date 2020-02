Информацией поделился один из авторитетных сетевых информаторов под ником PSErebus, который ранее смог предсказать точную дату выхода Last of Us Part 2.Так, выяснилось, что подробная презентация Sony по поводу PlayStation 5 будет проведена на мероприятии Sony PlayStation Meeting, запланированном на 4 марта.