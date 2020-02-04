Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЭрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Турция не намерена вступать в серьезные противоречия с Россией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал NTV. У Турции и России есть ряд серьезных стратегических проектов, отметил Эрдоган.
Читать в источнике
Комментировать134

Подробнее о событии

Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией

RT на русском09:11

Эрдоган: сейчас Турции не нужно обострять отношения с Россией

Коммерсантъ09:58

Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Газета.Ru09:51

Эрдоган заявил о готовности поговорить с Россией по Сирии «без гнева»

РБК11:12

Эрдоган заявил, что Турции не нужно обострение отношений с Россией

РИА Новости09:05

Политолог оценил отношения России и Турции в Сирии

Известия09:54

Эрдоган заявил, что Турции не нужно сейчас вступать в конфликт с Россией

ТАСС08:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:13, Ашберн
Футбол

Мамаев выйдет в стартовом составе «Ростова» на матч с «Партизаном»

Стал известен стартовый состав "Ростова" на матч второго тура товарищеского турнира в Катаре против белградского "Партизана".
Газета.Ru 09:12
Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости вчера в 12:27
Политика

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
РИА Новости 10:41
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 09:01
Наука

Физики свернули гетероструктуры в одномерные трубки

Ученые показали хорошо контролируемое изготовление коаксиальных трубок SWCNT-BNNT и SWCNT-BNNT-MoS2 с диаметром меньше пяти нанометров и разработали общий рецепт изготовления такого рода одномерных гетероструктур.
N+1 04:14
Происшествия

Избившему пасынка мужчине грозит четыре месяца тюрьмы

Вести.Ru 09:08
Культура

Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Газета.Ru вчера в 14:04
Общество

Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:45
Экономика

Коронавирус может обнулить эффект от обещанных Путиным денег населению

Если вирус продолжит распространяться, то новые расходы могут стать лишь контрциклической поддержкой экономической активности, заключают аналитики Citi.
Ведомости 09:07
Политика

Наступил момент истины: Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля

REGNUM 05:40
Здоровье

В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса

Китай протестирует российский противовирусный препарат прямого действия триазавирин для борьбы с коронавирусом 2019-nCov, сообщил журналистам замглавы Минздрава Сергей Краевой.
РИА Новости 03:30
Общество

Экс-губернатора Белых уволили из библиотеки в колонии

Газета.Ru 07:08
Общество

Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль культуры в Норвегию

Отказ на въезд в Норвегию для участия в фестивале культуры Barents Spektake получил ансамбль песни и пляски Северного флота РФ.
REGNUM 09:06
Армия и оружие

"Дави его!": российские БТР взяли тараном американские броневики в Сирии

Очередная попытка американских военных заблокировать дорогу российскому военному патрулю на севере Сирии едва не завершилась травмами для американских солдат.
Avia.pro 07:18
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт вчера в 05:31
Политика

Украинский депутат в переписке назвал премьера гомиком

Журналисты засняли депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илью Киву за перепиской, в которой он назвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука "гомиком".
РИА Новости 10:37
Экономика

Число финансовых пирамид рекордно возросло в России

В России рекордно увеличилось количество финансовых пирамид.
Газета.Ru 10:48
Общество

Появилась официальная дата начала предзаказов на Sony PlayStation 5

Информацией поделился один из авторитетных сетевых информаторов под ником PSErebus, который ранее смог предсказать точную дату выхода Last of Us Part 2.Так, выяснилось, что подробная презентация Sony по поводу PlayStation 5 будет проведена на мероприятии Sony PlayStation Meeting, запланированном на 4 марта.
UfaTime.ru 09:46
Политика

СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»

Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.
РБК 10:39
Общество

«Магнит» прекратил импорт овощей и фруктов из Китая

Российский ритейлер «Магнит» прекратил импорт овощей и фруктов из Китая.
Национальная служба новостей вчера в 06:32
Политика

Эрдоган объяснил приветствие караула в Киеве словами «слава Украине»

Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему использовал лозунг "слава Украине" в качестве приветствия почетного караула в Киеве.
Газета.Ru 08:57
Общество

Адвокат прокомментировал арест директора парка львов «Тайган»

Ситуация с арестом директора крымского парка львов "Тайган" напоминает шоу, заявил РИА Новости его адвокат Арман Петросян.
РИА Новости 10:40
Футбол

Смолов объяснил, почему решился на переход в «Сельту»

«Сельта» провела официальную презентацию российского нападающего Федора Смолова, на которой игрок рассказал, почему принял решение перейти в клуб из Виго.
Vprognoze.ru 10:52
Энергетика

Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета

«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа.
Lenta.ru 09:41
Шоу-бизнес

Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой

Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
Газета Metro вчера в 02:30
Политика

Владимир Путин прилетел в Череповец

Gorodche.ru 02:59
Футбол

Усман Дембеле снова получил травму

Дембеле на выходил на поле с конца ноября, когда он получил травму в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», цвета которой защищал раньше.
Евро-футбол.ру вчера в 10:57
Происшествия

Федерация бокса России в понедельник объявит решение по Кушиташвили

РИА Новости вчера в 02:26
Гаджеты

В 2022 году на рынке может появиться уникальный смартфон

Московский Комсомолец в Марий Эл 02:35
Здоровье

Зубные коронки названы возможной причиной возникновения рака

ToDay News Ufa вчера в 10:22
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное