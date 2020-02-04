Армия и оружие
Деловое.ТВЭрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией
Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе. Турецкий лидер отметил наличие совместных стратегических объектов с Москвой. В связи с этим, пояснил президент, "не нужно вступать в конфликт с Россией на данном этапе".
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Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Здоровье
В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу
В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение обстановки в Идлибе.
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У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак
Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Фигурное катание
Почему Загитова не вышла на автограф-сессию после шоу в Доброграде? Объясняет основатель города
Шоу-бизнес
Любовь Успенская выкупила дочь за 100 тысяч
Успенская буквально выкупила у сведущих людей информацию о том, где находится её дочь, за 100 тысяч рублей.
Армия и оружие
Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве
Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Авто
Renault объявила скидки на свои автомобили в феврале
Наконец, Renault продолжает принимать участие в государственных программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых можно получить единовременную скидку 10% от стоимости автомобиля (не должна превышать 1 млн рублей) для уплаты первоначального взноса по кредиту.
Футбол
«Барселона» купила защитника «Боки Хуниорс» Рамоса
Общество
Добросовестных горожан защитят от штрафов за остекление балконов
Как отметил Вячеслав Макаров, содержащиеся в 18-й статье закона нормы вводились для защиты архитектурного облика прежде всего исторической части города.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Авто
В России появилась «спортивная» версия Toyota Camry
Компания Toyota объявила о начале приёма заказов в России на «спортивную» модификацию седана Camry.
Здоровье
В Челябинской области объявили эпидемию гриппа
По данным Роспотребнадзора по Челябинской области, за пятую неделю этого года грипп и ОРВИ подхватили более 36 тысяч южноуральцев.
Политика
Второй военный самолет с 64 людьми на борту вылетел из Уханя в Россию
Самолет ВКС РФ вылетел из китайского Уханя в Россию, на его борту 64 человека, сообщает Минобороны России.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Экономика
Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса
Ущерб экономике России из-за коронавируса может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми.
Общество
ЕСПЧ принял жалобу Навального и «Медиазоны» на цензуру из-за расследования о Дерипаске, Рыбке и Приходько
Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу «Медиазоны» и Алексея Навального на цензуру со стороны властей России из-за запрета части расследования ФБК о вице-премьере Сергее Приходько и бизнесмене Олеге Дерипаске.
Политика
В Госдуме оценили слова Макрона об интерпретациях Второй мировой войны
Ранее Макрон заявил, что он видит «подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ».
Футбол
Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»
Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Авто
Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos
Компактный кроссовер Kia Seltos появится в салонах официальных дилеров в России 2 марта, сообщает Autonews.
Экономика
Минск ежегодно платит России по кредитам $1 млрд — Лукашенко
Ежегодные выплаты Белоруссии по кредитам России составляют 1 млрд долларов, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Футбол
Месси раскритиковал Абидаля за слова об игроках «Барселоны»
Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал экс-защитника команды Эрика Абидаля, работающего в структуре клуба на руководящей должности.
Технологии
Владелец Google представил сервис для распознавания «фотошопа»
Assembler был разработан компанией Jigsaw – одной из «дочек» холдинга Alphabet, которой принадлежит поисковая система Google.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Кино
Первый тизер нового сезона «Видоизмененного углерода» появился в Сети
Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер нового сезона научно-фантастического сериала «Видоизмененный углерод».
Транспорт
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Экономика
Акции Tesla подорожали почти на 20%
Ценные бумаги Tesla подорожали почти на 20%. Это увеличило состояние Илона Маска на $4,7 млрд.