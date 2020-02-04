Армия и оружие

Деловое.ТВДеловое.ТВЭрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе. Турецкий лидер отметил наличие совместных стратегических объектов с Москвой. В связи с этим, пояснил президент, "не нужно вступать в конфликт с Россией на данном этапе".
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