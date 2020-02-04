Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе. Турецкий лидер отметил наличие совместных стратегических объектов с Москвой. В связи с этим, пояснил президент, "не нужно вступать в конфликт с Россией на данном этапе".

Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Здоровье В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Шоу-бизнес У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.

Происшествия Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

Авто Renault объявила скидки на свои автомобили в феврале Наконец, Renault продолжает принимать участие в государственных программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых можно получить единовременную скидку 10% от стоимости автомобиля (не должна превышать 1 млн рублей) для уплаты первоначального взноса по кредиту.

Общество Добросовестных горожан защитят от штрафов за остекление балконов Как отметил Вячеслав Макаров, содержащиеся в 18-й статье закона нормы вводились для защиты архитектурного облика прежде всего исторической части города.

Здоровье В Челябинской области объявили эпидемию гриппа По данным Роспотребнадзора по Челябинской области, за пятую неделю этого года грипп и ОРВИ подхватили более 36 тысяч южноуральцев.

Экономика Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса Ущерб экономике России из-за коронавируса может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми.