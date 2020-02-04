«Торговый оборот с Россией сегодня находится, возможно, на самой нижней точке, но все равно достигает 25 миллиардов долларов», – добавил Эрдоган. Отношения с Россией нельзя обострять из-за ситуации в Идлибе.

Эрдоган: Турция не хочет обострять отношения с Россией

Здоровье Эпидемия гриппа и ОРВИ объявлена в Челябинской области Управление Роспотребнадзора по Челябинской области сообщило, что на прошедшей неделе был превышен эпидпорог заболеваемости, он оказался выше на 24,5%. За пятую неделю года в регионе гриппом и ОРВИ заболели 36 133 человека, это на 44% больше, чем за предыдущие 7 дней.

Политика Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Политика Лавров: Зеленский приступил к выполнению обязательств по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский приступил к выполнению обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Наука Кишечный иммунитет готовится к еде заранее Исследователи из Медицинского института Уолтера и Элизы Холл пишут в Nature Immunology, что сигналом тревоги служит вазоактивный кишечный пептид.

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Общество Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17 Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.

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Авто Hyundai анонсировала дебют новой Hyundai Creta Южнокорейская компания Hyundai показала первые тизерные изображения индийской Hyundai Creta нового поколения, чья премьера пройдет 6 февраля на мотор-шоу Auto Expo в Дели.