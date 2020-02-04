Армия и оружие

RuNews24.ruRuNews24.ruЭрдоган: Турция не хочет обострять отношения с Россией

«Торговый оборот с Россией сегодня находится, возможно, на самой нижней точке, но все равно достигает 25 миллиардов долларов», – добавил Эрдоган. Отношения с Россией нельзя обострять из-за ситуации в Идлибе.
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Обстрел российских военных в Сирии опровергло Минобороны РФ

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Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

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