Политика

КоммерсантъКоммерсантъЭрдоган: Турция не намерена аннексировать сирийскую территорию

Турция не собирается аннексировать часть территории Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, главная задача Анкары — обеспечить территориальную целостность страны для того, чтобы туда вернулись беженцы, находящиеся сейчас в Турции.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Эрдоган сообщил об отсутствии планов аннексировать территорию Сирии

Газета.Ru18:58

Эрдоган назвал основную цель Турции в Сирии

Lenta.ru16:55

Эрдоган: Турция не намерена аннексировать сирийскую территорию

Коммерсантъ17:48

Эрдоган: Турция выступает за территориальную целостность Сирии

Вести.Ru17:36

Эрдоган: Турция не планирует аннексировать сирийскую территорию

Московский Комсомолец17:34

Эрдоган: Турция не собирается аннексировать сирийскую территорию

Комсомольская правда17:01

Эрдоган заявил об отсутствии планов аннексировать сирийскую территорию

RT на русском18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:40, Ашберн
Гаджеты

Представлен топовый смартфон Oppo Find X2

Astera 06 марта в 15:39
Фигурное катание

13-летняя подопечная Этери Тутберидзе стала чемпионкой мира

13-летняя фигуристка прилетела на финал в Таллин уже будучи фаворитом, и вновь доказала свое преимущество.
Woman.ru 11:58
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Известия вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала о попытке самоубийства после измены мужа

РИА Новости 01:30
Армия и оружие

Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда

Lenta.ru 19:21
Происшествия

Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

РИА Новости 18:28
Футбол

Игнашевич: хочу вывести «Торпедо» в РПЛ

Наставник московского "Торпедо" Сергей Игнашевич ответил на вопрос болельщика о том, не хочет ли он возглавить столичный ЦСКА.
Газета.Ru 08:50
Технологии

В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость

Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
CyberSport.ru 17:50
Происшествия

Конфликт произошел на турнире MMA в Черкесске

Конфликт произошел на турнире смешанных единоборств (ММА) в Черкесске, его удалось быстро разрешить, сообщил РИА Новости представитель МВД по Карачаево-Черкесии.
РИА Новости вчера в 14:45
Гаджеты

Xiaomi придумала, как ещё можно бороться с заразой в доме

iXBT.com 20:23
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в парижской мечети

Неизвестный учинил стрельбу на территории мечети на северо-востоке Парижа, в результате чего был ранен один человек.
Газета.Ru 17:57
Спорт

Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в королевском марафоне классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
РБК 09:40
Экономика

Курс рубля обвалился вслед за нефтью

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:24
Общество

Ограничения на въезд и выезд ввели на севере Италии из-за коронавируса

На севере Италии ввели ограничения на въезд и выезд в ряде провинций.
Москва 24 01:55
Энергетика

Forbes (США): Россия отломила одну ножку у трехногого стула американской сланцевой индустрии (Forbes)

Последние два с небольшим года у американской сланцевой индустрии была возможность наслаждаться ее нефтяным бумом благодаря существованию фигурального трехногого стула, обеспечивавшего ей опору.
ИноСМИ 19:37
Армия и оружие

В Сирии местные жители забросали камнями колонну войск США

REGNUM 10:11
Общество

ВОЗ не рассчитывает на исчезновение коронавируса к лету

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала граждан не надеяться, что новый коронавирус исчезнет к лету, как обычный грипп.
iReactor 06 марта в 23:08
Футбол

УЕФА отменил рукопожатие футболистов перед матчами из-за коронавируса

Матчи под эгидой УЕФА будут проходить без традиционных рукопожатий футболистов перед стартовым свистком, сообщается на официальном сайте организации.
Life.ru 18:02
Здоровье

С гражданкой Молдавии, больной COVID-19, в самолете летели граждане Украины

На борту самолета, прилетевшего из Италии в Молдавию, на котором летела гражданка Молдавии, больная новым коронавирусом, находились также граждане Украины, сообщает 8 марта Newsmaker со ссылкой на заявление министра здравоохранения Молдавии Виорики Думбрэвяну.
REGNUM 08:41
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 вчера в 02:24
Происшествия

Один человек погиб в результате перестрелки байкеров в США

Российская газета 20:22
Общество

Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
Газета.Ru 15:42
Общество

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Газета.Ru 03:21
Происшествия

Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи

РИА Новости 12:07
Здоровье

Диетолог раскрыла неожиданную пользу картофельного сока

Сок сырого картофеля используют для стимуляции работы кишечника и для снижения кислотности желудочного сока у людей, которые имеют повышенную кислотность, язвенные болезни.
Радио Sputnik 19:00
Футбол

Маурицио Сарри: «Увидел намного больше от „Ювентуса“, чем ожидал»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Италии.
Спорт-Экспресс 20:30
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 11:09
Экономика

Россия впервые за последние три года стала импортером ржи

Россия в последние два года резко сократила урожаи ржи и впервые за последние три года начала импортировать рожь, сообщает "Российский зерновой союз" (РЗС).
Вести.Ru 06 марта в 09:42
Политика

Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости 15:40
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже 34 долларов за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала на 33,4% - до 33,94 долларов за баррель.
ТК Звезда 19:24
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное