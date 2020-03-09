Политика
КоммерсантъЭрдоган: Турция не намерена аннексировать сирийскую территорию
Турция не собирается аннексировать часть территории Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, главная задача Анкары — обеспечить территориальную целостность страны для того, чтобы туда вернулись беженцы, находящиеся сейчас в Турции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:40, Ашберн
Гаджеты
Представлен топовый смартфон Oppo Find X2
Фигурное катание
13-летняя подопечная Этери Тутберидзе стала чемпионкой мира
13-летняя фигуристка прилетела на финал в Таллин уже будучи фаворитом, и вновь доказала свое преимущество.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Футбол
Игнашевич: хочу вывести «Торпедо» в РПЛ
Наставник московского "Торпедо" Сергей Игнашевич ответил на вопрос болельщика о том, не хочет ли он возглавить столичный ЦСКА.
Технологии
В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость
Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
Происшествия
Конфликт произошел на турнире MMA в Черкесске
Конфликт произошел на турнире смешанных единоборств (ММА) в Черкесске, его удалось быстро разрешить, сообщил РИА Новости представитель МВД по Карачаево-Черкесии.
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в парижской мечети
Неизвестный учинил стрельбу на территории мечети на северо-востоке Парижа, в результате чего был ранен один человек.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в королевском марафоне классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Экономика
Курс рубля обвалился вслед за нефтью
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Ограничения на въезд и выезд ввели на севере Италии из-за коронавируса
На севере Италии ввели ограничения на въезд и выезд в ряде провинций.
Энергетика
Forbes (США): Россия отломила одну ножку у трехногого стула американской сланцевой индустрии (Forbes)
Последние два с небольшим года у американской сланцевой индустрии была возможность наслаждаться ее нефтяным бумом благодаря существованию фигурального трехногого стула, обеспечивавшего ей опору.
Общество
ВОЗ не рассчитывает на исчезновение коронавируса к лету
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала граждан не надеяться, что новый коронавирус исчезнет к лету, как обычный грипп.
Футбол
УЕФА отменил рукопожатие футболистов перед матчами из-за коронавируса
Матчи под эгидой УЕФА будут проходить без традиционных рукопожатий футболистов перед стартовым свистком, сообщается на официальном сайте организации.
Здоровье
С гражданкой Молдавии, больной COVID-19, в самолете летели граждане Украины
На борту самолета, прилетевшего из Италии в Молдавию, на котором летела гражданка Молдавии, больная новым коронавирусом, находились также граждане Украины, сообщает 8 марта Newsmaker со ссылкой на заявление министра здравоохранения Молдавии Виорики Думбрэвяну.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Происшествия
Один человек погиб в результате перестрелки байкеров в США
Общество
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Здоровье
Диетолог раскрыла неожиданную пользу картофельного сока
Сок сырого картофеля используют для стимуляции работы кишечника и для снижения кислотности желудочного сока у людей, которые имеют повышенную кислотность, язвенные болезни.
Футбол
Маурицио Сарри: «Увидел намного больше от „Ювентуса“, чем ожидал»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Италии.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Экономика
Россия впервые за последние три года стала импортером ржи
Россия в последние два года резко сократила урожаи ржи и впервые за последние три года начала импортировать рожь, сообщает "Российский зерновой союз" (РЗС).
Политика
Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 34 долларов за баррель
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала на 33,4% - до 33,94 долларов за баррель.