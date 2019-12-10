Политика

Российская газетаРоссийская газетаЭрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Эрдоган допустил покупку Patriot у США для разнообразия ПВО Турции

RT на русском15:31

Эрдоган: Турция не может и не будет отказываться от С-400 ради Patriot

Коммерсантъ14:46

Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot, заявил Эрдоган

РИА Новости14:00

Эрдоган закрыл тему с С-400

Lenta.ru14:37

Эрдоган рассказал, как нагрубил Макрону из-за российских С-400

Московский Комсомолец14:33

Эрдоган назвал вопрос о покупке С-400 вместо Patriot закрытым

Известия14:24

Эрдоган вновь заявил, что Турция не откажется от С-400

ТАСС14:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 18:38, Ашберн
Политика

«Нормандская четверка» договорилась развести силы в трех новых пунктах

Развести силы в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года.
Известия 18:14
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав его боевиком.
RT на русском 18:34
Экономика

Кабмин одобрил увеличение числа обязанных принимать карты «Мир» компаний

Правительство одобрило законопроект по увеличению числа предпринимателей, обязанных использовать для безналичных расчетов с потребителями карты национальной платежной системы «Мир».
РБК 14:45
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA по России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
RT на русском 18:15
Политика

Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
РИА Новости 18:11
Шоу-бизнес

Порнозвезда Елена Беркова показала тайник с секс-игрушками

В жилом помещении есть, в том числе, гардеробная с потайным шкафом, где экс-актриса фильмов для взрослых прячет секс-игрушки, пишет StarHit.
Московский Комсомолец 02:21
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в России более миллиарда рублей

В субботу, 7 декабря, стало известно, что за девять дней с момента запуска мультфильм «Холодное сердце 2» кинокомпании The Walt Disney Company собрал в российских кинотеатрах 1,064 миллиарда рублей.
Форпост Северо-Запад 07 декабря в 06:15
Политика

В Париже началась встреча Путина и Макрона

Вести ФМ 11:21
Политика

Меркель рассказала о договоренностях по «формуле Штайнмайера»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран нормандской четверки договорились придерживаться "формулы Штайнмайера" для урегулирования в Донбассе.
Газета.Ru 17:44
Футбол

«Арсенал» одержал волевую победу в матче с «Вест Хэмом»

В Лондоне завершился заключительный матч 16-го тура АПЛ. «Вест Хэм» на своем поле уступил «Арсеналу».
Bookmaker-ratings.ru 17:14
Общество

Знамение Пресвятой Богородицы 2019: правила и запреты праздника

Алтапресс 18:30
Авто

Названы пять лучших вариантов первой машины для новичков

Среди иномарок, как говорят эксперты, новичку как нельзя лучше подойдут «американец» Chevrolet Blazer и «кореец» Hyundai Galloper, выпущенные в конце 90-х.
Автоновости дня 13:40
Политика

Путин заявил, что газ для Украины может быть дешевле на 25%

Президент России Владимир Путин заявил, что газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас.
ФАН 18:24
Шоу-бизнес

Стефания Маликова впервые вышла в свет вместе с годовалым братом

Старшая дочь супругов Стефания появилась на свет в феврале 2000-го. А 24 января прошлого года Маликовы стали родителями во второй раз.
Вокруг ТВ 07 декабря в 19:19
Происшествия

В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик

В городе Кинешма Ивановской области по пути из школы пропал восьмилетний мальчик.
Известия 17:50
Политика

Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне

Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Газета.Ru 05:45
Политика

Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины и не допустит давления на внешнюю политику страны.
РИА Новости 18:02
Общество

Польская PGNiG договорилась о добыче газа на Украине

Польский энергетический концерн PGNiG достиг договоренности с компанией «Энергетические ресурсы Украины» (ERU), согласно которой компании будут совместно заниматься поиском и добычей углеводородов на Украине.
Взгляд.ру 06:52
Политика

В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм

Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:22
Авто

Jaguar увеличил запас хода I-Pace

Компания Jaguar выпустила обновление для электрического кроссовера I-Pace, которое позволяет увеличить запас хода автомобиля на 8%. Обновление было разработано на основе гоночной серии Jaguar I-Pace eTrophy.
Движок 09:46
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Общество

Медведев потребовал объяснить неготовность регионов к реформе с ТБО

Глава правительства потребовал от губернаторов объяснить причины «плохой или даже критической» ситуации, в которой находится система обращения с твердыми бытовыми отходами в этих частях России.
Московский Комсомолец 11:24
Технологии

Выяснено происхождение полос Энцелада

Астрономы из Института Карнеги и Калифорнийского университета с помощью компьютерного моделирования выяснили физику образования водой из подповерхностного океана Энцелада трещин специфической формы.
Индикатор 11:00
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия 07:05
Происшествия

В Приморье ограблен офис Сбербанка

Об ограблении одного из офисов Сбербанка России поступило сообщение в полицию приморского города Находка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:31
Кино

Джордж Миллер выпустит сиквел «Безумного Макса»

Режиссер франшизы "Безумный Макс" Джордж Миллер рассказал о съемках сиквела.
Piter.tv 07:27
Здоровье

40 новых машин скорой помощи отправили в ЦРБ Забайкалья

40 автомобилей скорой медицинской помощи торжественно вручили 9 декабря главным врачам забайкальских центральных районных больниц, регионального центра медицины катастроф и станции скорой помощи.
Московский Комсомолец Чита 02:59
Космос

Ученые доказали существование Бога

Shraibikus News 07 декабря в 02:27
Кино

Создатели «Сумерек» снимут приквел об Эдварде Каллене

Культуромания 03:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное