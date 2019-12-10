Политика
Российская газетаЭрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
Общество
Взыскание долгов с пенсий хотят запретить
Минэкономразвития России предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий и с иных доходов, если сумма, остающаяся после уплаты долга, ниже прожиточного минимума.
Политика
Встреча лидеров «нормандской четверки» завершилась во Франции
Общество
Прокуратура начала проверку из-за видео с матом мэра Липецка
Политика
Лидеры «нормандской четверки» поужинают перед пресс-конференцией
После переговоров в «нормандском формате» и до итоговой пресс-конференции лидеры России, Германии, Франции и Украины — Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский поужинают вместе.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» не обсуждали Крым на саммите в Париже
Крым не обсуждался на саммите «нормандской четверки» — лидеров России, Украины, Франции и Германии Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель, заявила журналистам пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Футбол
«Арсенал» одержал первую победу после увольнения Эмери в АПЛ
«Арсенал» в лондонском дерби обыграл «Вест Хэм» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Спорт
Медведев прокомментировал решение WADA по российским спортсменам
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение Всемирного антидопингового агентства о лишении России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Политика
Цукерберг и Грета Тунберг поборются за звание «Человек года» Time
Американский журнал Time раскрыл шорт-лист претендентов на звание «Человек года».
Гаджеты
Смартфоны Huawei получат HarmonyOS в 2020 году
Президент Huawei Ван Чэн Лу официально сообщил, что операционная система HarmonyOS начнет поступать на смартфоны компании с 2020 года.
Экономика
В России дорожает вторичное жилье
Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Армия и оружие
Главы Минобороны Турции и России обсудили обстановку на севере Сирии
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
Политика
Асад обвинил Европу в поддержке террористов
Проблема наплыва в ЕС беженцев из Сирии вызвана тем, что Европа «изначально поддержала террористов», заявил сирийский президент Башар Асад.
Общество
В московском медцентре 5 лет живет здоровая девочка, рожденная на 26-й неделе
Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности, но не провела дома больше недели.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Футбол
Семак прокомментировал санкции ВАДА, наложенные на Россию
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение исполкома ВАДА в отношении России по делу о манипуляциях с данными Московской лаборатории.
Политика
Парижский саммит начался с конфуза
Политика
Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки
Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Общество
Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников
Общество
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
Политика