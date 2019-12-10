Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

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