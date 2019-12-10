Политика

Российская газетаРоссийская газетаЭрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
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