Российская газетаЭрдоган: Турция не откажется от закупок российских С-400Турция не собирается отказываться от закупок и использования российских зенитных систем С-400, несмотря на прессинг со стороны США.Российская газетаЭрдоган отметил, что нельзя сказать, что турецко-американские отношения переживают здоровую фазу.Вестник КавказаРоссия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.РИА НовостиВашингтон ранее исключил Анкару из американской программы производства F-35.ТАССЧитать далееСвернутьФАНФАНИзвестияВестник КавказаОбщественная служба новостейГазета.RuПрофильТелеканал 360°Вечерняя МоскваИА Красная ВеснаПодробнее о событииЭрдоган заявил, что Турция не намерена делать шаг назад в сфере закупки С-400ТАССвчера в 12:01Эрдоган заявил о завершении сделки по С-400Взгляд.рувчера в 11:54Турция отказалась пересматривать сделку на поставку С-400, несмотря на давление СШАLenta.ruвчера в 11:29Турция назвала неприемлемым давление США по С-400Известиявчера в 11:32Эрдоган: Турция не откажется от комплексов С-400 несмотря на давление СШАГазета.Ruвчера в 11:46Эрдоган объявил о завершении сделки по российским системам С-400ФАНвчера в 11:28Президент Турции Эрдоган объявил о завершении сделки по С-400 и-за давления СШАРИА Новостивчера в 11:11Показать ещёОценить45Поделиться