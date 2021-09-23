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Эрдоган: Турция не откажется от закупок российских С-400

Турция не собирается отказываться от закупок и использования российских зенитных систем С-400, несмотря на прессинг со стороны США.
Российская газета
Эрдоган отметил, что нельзя сказать, что турецко-американские отношения переживают здоровую фазу.
Вестник Кавказа
Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.
РИА Новости
Вашингтон ранее исключил Анкару из американской программы производства F-35.
ТАСС

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