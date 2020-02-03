с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле «категорически не согласны с заявлением Реджепа Тайипа Эрдогана». В настоящее время «приглашение посетить Крым, чтобы увидеть все изнутри, остается в силе», добавил пресс-секретарь президента.

Авто Toyota принимает заказы на кроссовер Toyota Wildlander Габариты двух моделей совпадают: в длину новый автомобиль достигает 4 600 мм при колесной базе 2 690 мм, а его ширина и высота составляют 1 855 и 1 685 мм соответственно.

Происшествия Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика Зеленский поручил СБУ найти сторонников Гюлена на Украине Сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена на Украине, которого в Турции обвиняют в организации госпереворота в 2016 году, займется СБУ.

Происшествия Боксера Кушиташвили поместили в «Матросскую тишину» Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, арестованный по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, помещен в СИЗО "Матросская тишина".

Общество Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Хоккей СКА впервые победил «Спартак» в сезоне КХЛ Хоккеисты петербургского СКА добились победы над московским "Спартаком" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля в 2020 году На 2020 год базовый вариант обновленного прогноза предусматривает среднегодовой курс доллара на уровне 63,9 рубля (по сентябрьской версии документа — 65,7 рубля), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документ Минэкономразвития.