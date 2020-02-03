Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruЭрдоган: Турция не признает Крым территорией России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле «категорически не согласны с заявлением Реджепа Тайипа Эрдогана». В настоящее время «приглашение посетить Крым, чтобы увидеть все изнутри, остается в силе», добавил пресс-секретарь президента.
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с чего всё началось

Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским

- РИА Новости.
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