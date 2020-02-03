Политика
RuNews24.ruЭрдоган: Турция не признает Крым территорией России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле «категорически не согласны с заявлением Реджепа Тайипа Эрдогана». В настоящее время «приглашение посетить Крым, чтобы увидеть все изнутри, остается в силе», добавил пресс-секретарь президента.
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Культура
Шнуров высмеял Прилепина и Охлобыстина за создание партии
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Янчик продал бронзовую медаль РПЛ-2007 в ломбард
Бывший игрок московского ЦСКА Давид Янчик продал бронзовую медаль чемпионата России 2007 года в ломбард за 16,5 тысяч рублей.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
В Тамбовском управлении ФСБ подтвердили, что в Сирии погиб боец центра специального назначения ведомства лейтенант Всеволод Трофимов.
Авто
Toyota принимает заказы на кроссовер Toyota Wildlander
Габариты двух моделей совпадают: в длину новый автомобиль достигает 4 600 мм при колесной базе 2 690 мм, а его ширина и высота составляют 1 855 и 1 685 мм соответственно.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Зеленский поручил СБУ найти сторонников Гюлена на Украине
Сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена на Украине, которого в Турции обвиняют в организации госпереворота в 2016 году, займется СБУ.
Здоровье
В России внесут поправки в Конституцию и запретят снюс
В России будут внесены поправки в Конституцию, также планируется введение запрета на снюс.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 414
Число людей, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в провинции Хубэй, увеличилось 3 февраля до 13522, жертвами вызванного им заболевания стали 414 человек.
Шоу-бизнес
Избивавшей Джонни Деппа Эмбер Херд в интернете объявили войну
Пользователи интернета объявили актрисе Эмбер Херд войну после того, как узнали, что она избивала Джонни Деппа.
Происшествия
Боксера Кушиташвили поместили в «Матросскую тишину»
Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, арестованный по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, помещен в СИЗО "Матросская тишина".
Гаджеты
В Евросоюзе введут единый разъем для зарядки смартфонов
Члены Еврокомиссии большинством голосов призвали разработать закон, обязывающий производителей выпускать зарядные разъемы для мобильных устройств.
Футбол
Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»
Общество
Овощи пропали с прилавков Владивостока из-за коронавируса в Китае
Россия полностью прервала железнодорожное сообщение с Китаем. Коронавирус уже отразился и на товаропотоке.
Наука
На создание устройства, которое предотвращает утечку газа и нефти, ученых вдохновили летучие мыши
Ежегодные утечки нефти и газа являются серьезной проблемой, которая приводит к авариям, наносит вред окружающей среде и обходится в миллионы долларов.
Армия и оружие
Эрдоган: граждане Турции погибли при атаке армии САР в Идлибе
Армия Дамаска нанесла удар с воздуха по Идлибу, в результате чего погибли пятеро турецких военных и трое гражданских, отметил Эрдоган.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Гаджеты
Видеокарты AMD Big Navi могут представить в марте
Экономика
В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
Армия и оружие
«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями
В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Общество
Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца
В Крыму Белогорский районный суд заключил владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова под арест на два месяца.
Здоровье
Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян
Да, действительно, в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
Шоу-бизнес
Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках
Хоккей
СКА впервые победил «Спартак» в сезоне КХЛ
Хоккеисты петербургского СКА добились победы над московским "Спартаком" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля в 2020 году
На 2020 год базовый вариант обновленного прогноза предусматривает среднегодовой курс доллара на уровне 63,9 рубля (по сентябрьской версии документа — 65,7 рубля), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Футбол