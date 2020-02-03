Политика

ИнфоросЭрдоган: Турция не признает «незаконную аннексию Крыма»

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что приглашение президенту Турции от главы российского государства Владимира Путина посетить Крым и лично оценить ситуацию остается в силе.
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Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
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Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
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В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
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Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа

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