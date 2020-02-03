Президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией. По его словам, важным аспектом тесных отношений Анкары с Киевом является положение крымских татар. Об этом сказал Эрдоган журналистам перед вылетом с визитом на Украину.

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Общество Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Происшествия Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде "Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.

Политика Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.

Политика Министр юстиции Украины пригрозил России новыми исками Министр не уточнил, по каким претензиям будут сформулированы новые иски, так как они находятся на этапе сбора доказательств.