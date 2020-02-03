Политика
Московский КомсомолецЭрдоган вновь заявил о непризнании Крыма российским
Президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией. По его словам, важным аспектом тесных отношений Анкары с Киевом является положение крымских татар. Об этом сказал Эрдоган журналистам перед вылетом с визитом на Украину.
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Общество
Московский «Садовод» ввел карантин для сотрудников из Китая
Московский рынок "Садовод" установил двухнедельный карантин для сотрудников, возвращающихся из Китая после новогодних каникул.
Общество
Мишустин предложил правительству перенести экономический форум в Сочи
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил правительству перенести проведение инвестфорума в Сочи из-за распространившегося коронавируса.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Политика
Симоньян рассказала, как британцы смотрят выступление Джонсона по RT
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала, почему в Великобритании выступление премьер-министра Бориса Джонсона смотрят на RT.
Политика
Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть
"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Футбол
Джикия: сказал Райоле, что Мирзов стоит максимум 200 рублей
Общество
«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая
Общество
Россия может ограничить въезд иностранцев из Китая
Российские власти могут ограничить въезд иностранных граждан с территории Китая в связи с угрозой распространения коронавируса.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Происшествия
Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде
"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Футбол
Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Игры
Игроки признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Политика
Министр юстиции Украины пригрозил России новыми исками
Министр не уточнил, по каким претензиям будут сформулированы новые иски, так как они находятся на этапе сбора доказательств.
Армия и оружие
«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник
Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Армия и оружие
«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями
В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Общество
«Калашников» выпустил в продажу экспериментальную гражданскую винтовку
Экспериментальную самозарядную винтовку MR1 запустил в продажу концерн «Калашников» 3 февраля, сообщается в пресс-релизе на официальном сайте концерна.
Происшествия
Тело погибшего найдено под завалами рухнувшего в Петербурге комплекса
Рабочий, занимавшийся демонтажем спортивно-концертного комплекса «Петербургский», погиб, сообщили в МЧС Северной столицы.
Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Финансы
Курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,15% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 64,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 11:20 мск.