Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЭрдоган вновь заявил о непризнании Крыма российским

Президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией. По его словам, важным аспектом тесных отношений Анкары с Киевом является положение крымских татар. Об этом сказал Эрдоган журналистам перед вылетом с визитом на Украину.
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