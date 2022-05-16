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Эрдоган: Турция не согласится одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО

На прошлой неделе Эрдоган говорил, что Анкара не считает позитивной возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
РБК
«Скандинавские страны являются гостевым домом для террористических организаций», - отметил президент Турции Тайип Эрдоган.
Первый Севастопольский
Турецкий канал TRT Haber сегодня, 16 мая, сообщил, что Швеция и Финляндия отказались выдать Анкаре 33 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и движения «Хизмет» (ФЕТО), которые считаются в Турции террористическими.
Коммерсантъ
По мнению экспертов, после вступления в Североатлантический альянс две скандинавские страны могут оказаться в американской ловушке и еще больше ухудшить ситуацию с безопасностью в Восточной Европе.
РИА Новости

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