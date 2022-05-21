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Эрдоган: Турция поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО при их единогласии с Анкарой

Эрдоган заявил, что Турция «искренне поддерживает политику открытых дверей НАТО».
RT на русском
Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов".
РИА Новости
По сообщению офиса Ниинистё, два президента обсудили "членство Финляндии в НАТО, безопасность всего евроатлантического региона и борьбу с терроризмом".
Газета.Ru
В беседе с финским коллегой Саули Ниинисте турецкий лидер заявил, что "игнорирование террористических организаций, представляющих угрозу для союзника в рамках НАТО, несовместимо с духом дружбы и союза".
Smotrim.ru

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Эрдоган: Турция поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО при их единогласии с Анкарой
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