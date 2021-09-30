РИА НовостиЭрдоган: Турция вынужденно купила С-400, так как США не продавали PatriotТурции не пришлось бы закупать у России С-400, если бы США продали ей комплексы Patriot, пишет New York Times со ссылкой на слова президента страны Реджепа Эрдогана из интервью, взятого по случаю ежегодной сессии Генассамблеи ООН.РИА НовостиЭрдоган заявил на днях в интервью телеканалу CBS, что Анкара намерена купить у Москвы еще одну партию С-400.ИнтерфаксКомментируя похолодание двусторонних отношений между Турцией и США на фоне закупок российского вооружения, Эрдоган заявил, что "оно того стоило".Газета.RuМосква заключила контракт на поставку Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году.ТАССЧитать далееСвернутьМосковский Комсомолец ТурцияМосковский Комсомолец ТурцияВестник КавказаНовый ДеньИзвестияАктуальные НовостиГазета.RuREGNUMРосбалтЦарьградВоенное обозрениеDaily StormПодробнее о событииЭрдоган назвал покупку российских С-400 следствием отказа США передать аналогичные системыLenta.ru21:12Эрдоган: покупка С-400 имела смысл, несмотря на трения в отношениях с СШААргументы и Факты22:30Эрдоган прокомментировал покупку С-400 у России на фоне недовольства СШАОбщественная служба новостей21:12Эрдоган: Турция вынужденно купила С-400, так как США не продавали PatriotРИА Новости23:21Эрдоган оценил покупку С-400 и недовольство США словами «оно того стоило»Взгляд.ру21:05Эрдоган назвал правильным шагом покупку С-400 у РоссииРЕН ТВ20:55Эрдоган признал, что покупка С-400 у РФ имела смысл, несмотря на трения в отношениях с СШАТАСС20:33Показать ещёОценить219Поделиться