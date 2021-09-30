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Эрдоган: Турция вынужденно купила С-400, так как США не продавали Patriot

Турции не пришлось бы закупать у России С-400, если бы США продали ей комплексы Patriot, пишет New York Times со ссылкой на слова президента страны Реджепа Эрдогана из интервью, взятого по случаю ежегодной сессии Генассамблеи ООН.
РИА Новости
Эрдоган заявил на днях в интервью телеканалу CBS, что Анкара намерена купить у Москвы еще одну партию С-400.
Интерфакс
Комментируя похолодание двусторонних отношений между Турцией и США на фоне закупок российского вооружения, Эрдоган заявил, что "оно того стоило".
Газета.Ru
Москва заключила контракт на поставку Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году.
ТАСС

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