Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЭрдоган анонсировал начало использования российских С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил сроки, в которые страна планирует ввести в эксплуатацию зенитно-ракетные комплексы С-400, приобретенные у РФ. По словам турецкого лидера, Анкара намерена начать использовать российскую боевую технику уже в апреле.
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Эрдоган: системы ПВО С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле

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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 23:20, Ашберн
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