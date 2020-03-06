Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил сроки, в которые страна планирует ввести в эксплуатацию зенитно-ракетные комплексы С-400, приобретенные у РФ. По словам турецкого лидера, Анкара намерена начать использовать российскую боевую технику уже в апреле.

Политика Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.

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Политика Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.

Авто На Украине начали собирать российские автомобили Lada Летом 2019 года сообщалось, что с момента объявления независимости на Украине продано около миллиона автомобилей производства «АвтоВАЗа» — это лучший результат среди всех производителей.

Общество Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.

Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.

Политика Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.

Хоккей «Салават Юлаев» в Уфе разгромил «Авангард» Стоит отметить, что хозяева сумели отыграть преимущество соперников в две шайбы Голами в матче отметились: Теэму Хартикайнен – 2 гола (" Салават Юлаев"), Сергей Шумаков (" Авангард"), Алексей Емелин (" Авангард"), Владимир Жарков (" Салават Юлаев"), Сакари Маннинен (Салават Юлаев), Александр Бурмистров (" Салават Юлаев"), Петр Хохряков (" Салават Юлаев").

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Гаджеты Bethesda анонсировала системные требования DOOM Eternal Минимальные системные требования: 1080p, 60 FPS, минимальные настройки графики операционная система: Windows 7 (64-bit) или Windows 10 (64-Bit); процессор: Intel Core i5 @ 3.3 GHz, AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz или лучше; оперативная память: 8 ГБ ОЗУ; видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6GB), GTX 1650 (4GB), AMD Radeon R9 290 (4GB) или RX 470 (4GB).