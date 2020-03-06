Политика
Политическая ЭкспертизаЭрдоган анонсировал начало использования российских С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил сроки, в которые страна планирует ввести в эксплуатацию зенитно-ракетные комплексы С-400, приобретенные у РФ. По словам турецкого лидера, Анкара намерена начать использовать российскую боевую технику уже в апреле.
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Политика
Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы
Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
Экономика
В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
Энергетика
Россия отклонила предложение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти
Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.
Технологии
Инсайдеры раскрыли стоимость младшей версии новой Xbox
Инсайдеры с MyDrivers раскрыли предполагаемую цену более слабой версии консоли.
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Общество
6 марта в Туле пройдет финал конкурса «Краса ВДВ -2020»
Шоу-бизнес
Дочь Валерии официально сменила имя
Похоже, что 26-летняя певица Анна Шульгина довольно долго испытывала дискомфорт по поводу своего имени, которое было ей дано при рождении.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку флагманского Lada Xray Cross Instinct
Отечественный "АвтоВаз" запускает производство новой спецсерии модели LADA XRAY Сross - Instinct.
Политика
Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Происшествия
В Иркутской области три человека погибли в ДТП
Авто
На Украине начали собирать российские автомобили Lada
Летом 2019 года сообщалось, что с момента объявления независимости на Украине продано около миллиона автомобилей производства «АвтоВАЗа» — это лучший результат среди всех производителей.
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Хоккей
«Салават Юлаев» в Уфе разгромил «Авангард»
Стоит отметить, что хозяева сумели отыграть преимущество соперников в две шайбы Голами в матче отметились: Теэму Хартикайнен – 2 гола (" Салават Юлаев"), Сергей Шумаков (" Авангард"), Алексей Емелин (" Авангард"), Владимир Жарков (" Салават Юлаев"), Сакари Маннинен (Салават Юлаев), Александр Бурмистров (" Салават Юлаев"), Петр Хохряков (" Салават Юлаев").
Политика
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
Здоровье
Новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в России
Под медицинским наблюдением находятся контактировавшие с ним лица. Это четвертый случай коронавируса на территории России.
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Гаджеты
Bethesda анонсировала системные требования DOOM Eternal
Минимальные системные требования: 1080p, 60 FPS, минимальные настройки графики операционная система: Windows 7 (64-bit) или Windows 10 (64-Bit); процессор: Intel Core i5 @ 3.3 GHz, AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz или лучше; оперативная память: 8 ГБ ОЗУ; видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6GB), GTX 1650 (4GB), AMD Radeon R9 290 (4GB) или RX 470 (4GB).
Общество
ВМС Японии получили одиннадцатую подводную лодку типа «Сорю»
Подводная лодка "Орю", переданная японскому флоту, является одиннадцатой в серии из двенадцати дизель-электрических субмарин класса "Сорю", строительство которых ведут сразу две компании - Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries.