Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruЭрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии

Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности. Об этом в субботу, 26 октября, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает NTV.
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