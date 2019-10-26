Армия и оружие
Lenta.ruЭрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии
Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности. Об этом в субботу, 26 октября, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает NTV.
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Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Российская газета вчера в 13:30
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Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.
REGNUM 09:15
Происшествия
Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье
Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.
Газета.Ru 04:46
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В России представлен облегченный планшет с процессором «Эльбрус»
Astera вчера в 06:49
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Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:00
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Авто
Седан Infiniti Q70 прекратят выпускать
Японская компания Nissan сообщила о решении снять с производства седан Infiniti Q70.
Rusargument 02:04
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Вылов рыбы запретили в районе вспышки «гаффской болезни» под Тюменью
Несанкционированную торговлю рыбой запретили на территории всей Тюменской области из-за вспышки "гаффской болезни" в селе Ачиры.
РЕН ТВ 10:39
Футбол
Датский форвард забил гол пяткой после углового. Видео
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Телевикторина «Слабое звено» вернется на российские экраны
Экономика сегодня 12:20
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Россияне потратили 180 млрд рублей на покупку машин из B-сегмента
В период с января по конец сентября россияне потратили на компактные автомобили 180 млрд рублей, что позволило сегменту занять второе место по выручке после кроссоверов и внедорожников.
CarsWeek.ru 08:10
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Кировской области погибли четыре человека
Говорит Москва 12:10
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Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку
Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
"Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша осудила негативную реакцию со стороны СМИ и пользователей социальных сетей после ее ответа на вопрос о Крыме.
РИА Новости 08:06
Армия и оружие
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор 07:54
Общество
Главный телеканал Чечни «разоблачил» племянника Рамзана Кадырова
Стали известны причины увольнения Ислама Кадырова – бывшего мэра Грозного и бывшего вице-премьера Чечни, племянника Рамзана Кадырова.
Gorodovoy.spb.ru вчера в 08:36
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru вчера в 15:51
Происшествия
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Полиция Ирландии задержала еще одного подозреваемого в деле об убийстве 39 человек в графстве Эссекс в Великобритании.
Известия 12:09
Армия и оружие
Россия перебросила ракетный комплекс С-300 на границу с Афганистаном
Дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» впервые поступил на вооружение российской военной базы в Таджикистане, сообщило Министерство обороны России.
Ведомости 12:15
Фигурное катание
Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде
Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
РБК вчера в 20:18
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте 100% акций «Южного потока»
Глава Минэнерго России Александр Новак и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщали, что российская компания предлагала украинской мировое соглашение и «нулевой вариант» по отзыву всех исков.
Известия вчера в 21:10
Здоровье
В регионе модернизируют первичное звено здравоохранения
До конца года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" все лечебные учреждения области будут соединены единым цифровым контуром, включая возможность электронного ведения истории болезни.
Волжская коммуна 07:36
Автоспорт
На Гран-при Мексики состоятся третья свободная практика и квалификация
Нева Спорт вчера в 22:03
Футбол
«Тамбов» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Коммерсантъ 09:09
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Российская газета 10:38