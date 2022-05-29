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Эрдоган анонсировал телефонные разговоры с Путиным и Зеленским 30 мая

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 30 мая, проведет телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
РБК
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что 30 мая запланирован разговор Эрдогана и Путина, передает ТАСС.
РБК
«В понедельник у меня будут телефонные звонки с президентами как России, так и Украины», – заявил Эрдоган.
Абзац
«На самом деле Россия не поддерживала вступление ни одной из скандинавских стран в НАТО», — заявил Эрдоган, и пояснил, что мечтает о том, чтобы конфликт «между Россией и Украиной как можно скорее закончился миром».
ИА Красная Весна

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