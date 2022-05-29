«На самом деле Россия не поддерживала вступление ни одной из скандинавских стран в НАТО», — заявил Эрдоган, и пояснил, что мечтает о том, чтобы конфликт «между Россией и Украиной как можно скорее закончился миром».
Западные дипломаты опасаются, что Россия может использовать голосование в Совете Безопасности ООН о сохранении гуманитарного коридора в Сирии, чтобы добиться уступок по западным санкциям в связи с ситуацией вокруг Украины.
Соединенные Штаты запретили Польше направлять на Украину своих военных, так как Вашингтон опасается прямой конфронтации НАТО с Россией, предположил в беседе с RT экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.