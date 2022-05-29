«На самом деле Россия не поддерживала вступление ни одной из скандинавских стран в НАТО», — заявил Эрдоган, и пояснил, что мечтает о том, чтобы конфликт «между Россией и Украиной как можно скорее закончился миром».
Западные дипломаты опасаются, что Россия может использовать голосование в Совбезе ООН по единственному гумкоридору "Баб аль-Хава" в Сирии, чтобы добиться уступок в ситуации вокруг Украины, пишет американская газета New York Times.
Силы ЛНР при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм в городе, сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.