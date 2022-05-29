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Эрдоган анонсировал телефонные разговоры с Путиным и Зеленским 30 мая

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 30 мая, проведет телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
РБК
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что 30 мая запланирован разговор Эрдогана и Путина, передает ТАСС.
РБК
«В понедельник у меня будут телефонные звонки с президентами как России, так и Украины», – заявил Эрдоган.
Абзац
«На самом деле Россия не поддерживала вступление ни одной из скандинавских стран в НАТО», — заявил Эрдоган, и пояснил, что мечтает о том, чтобы конфликт «между Россией и Украиной как можно скорее закончился миром».
ИА Красная Весна

Подробнее о событии

Эрдоган анонсировал телефонные разговоры с Путиным и Зеленским 30 мая
РБК09:18
Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским
Взгляд.ру07:50
Кремль подтвердил, что 30 мая планируется разговор Путина и Эрдогана
ТАСС08:03
Кремль подтвердил телефонные переговоры Путина и Эрдогана 30 мая
Общественная служба новостей08:32
Кремль подтвердил, что 30 мая планируется разговор Путина и Эрдогана
РЕН ТВ08:07
Пресс-секретарь Песков: Путин планирует в понедельник поговорить с Эрдоганом
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