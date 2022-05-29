РБКЭрдоган анонсировал телефонные разговоры с Путиным и Зеленским 30 маяПрезидент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 30 мая, проведет телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.РБКПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что 30 мая запланирован разговор Эрдогана и Путина, передает ТАСС.РБК«В понедельник у меня будут телефонные звонки с президентами как России, так и Украины», – заявил Эрдоган.Абзац«На самом деле Россия не поддерживала вступление ни одной из скандинавских стран в НАТО», — заявил Эрдоган, и пояснил, что мечтает о том, чтобы конфликт «между Россией и Украиной как можно скорее закончился миром».ИА Красная ВеснаЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВРБКАбзацREGNUMЦарьградGazeta.SPbЯмал-МедиаРЕН ТВГазета.RuТК ЗвездаThe Moscow PostЦентральная Служба НовостейПолитика СегодняЭкономика сегодняНародные новостиКомсомольская правдаИзвестияПодробнее о событииЭрдоган анонсировал телефонные разговоры с Путиным и Зеленским 30 маяРБК09:18Пресс-секретарь Песков: Путин планирует в понедельник поговорить с ЭрдоганомРИА Новости08:06В Кремле подтвердили планы Путина провести телефонный разговор с Эрдоганом 30 маяRT на русском08:11Кремль подтвердил телефонные переговоры Путина и Эрдогана 30 маяОбщественная служба новостей08:32Кремль подтвердил, что 30 мая планируется разговор Путина и ЭрдоганаРЕН ТВ08:07Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и ЗеленскимВзгляд.ру07:50Кремль подтвердил, что 30 мая планируется разговор Путина и ЭрдоганаТАСС08:03Показать ещёОценить547Поделиться