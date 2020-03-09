Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.

Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора

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