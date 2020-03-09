Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.

Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора

Общество В Китае назвали сроки окончания распространения коронавируса в мире "В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза из КНР к пресечению привозных случаев", - отметил Наньшань.

Экономика Курс рубля вновь незначительно снизился Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.

Общество Бывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании Французский продовольственный ретейлер «Ашан» в России ежегодно терял около 2–3% оборота, или €80–100 млн, из-за коррупционных схем, внедренных менеджментом компании, сообщил французскому изданию Les Echos бывший директор по проектам «Ашана» Алексей Жарков.

Общество В ОАЭ выявили коронавирус у россиянина Сообщается, что в ОАЭ диагностированы 14 новых случаев заражения коронавирусом, один из которых у россиянина.

Здоровье Врачи рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом в Москве Двое новых заболевших коронавирусом в Москве отправлены в инфекционную больницу №1, еще одного пациента поместили в больничный комплекс в Коммунарке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Энергетика Эксперт рассказал, сколько могут продержаться низкие цены на нефть Цены на нефть менее или около 30 долларов за баррель вряд ли продержатся долго, во второй половине года спрос на черное золото неизбежно повысится, и отрицательное воздействие на рынки от распространения коронавируса должно уменьшиться, высказал мнение РИА Новости эмиратский эксперт по мировой экономике, директор по региональному развитию в международном банке LanceBank Наиль аль-Джавабара.

Общество Симоньян рассказала, что думают об обвале рубля власти: «Не боись» Главный редактор RT и "России сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что утром в понедельник, 9 марта, ей позвонили "сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца" и прислали ей тексты на тему коронавируса.

Общество Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.

Авто Volvo готовит два новых кроссовера В течение ближайших трех лет Volvo планирует расширить свою линейку SUV двумя кроссоверами – купеобразным C40 и полноразмерным XC100, который станет новым флагманом бренда.