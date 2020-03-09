Политика
РИА НовостиЭрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
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Общество
В Китае назвали сроки окончания распространения коронавируса в мире
"В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза из КНР к пресечению привозных случаев", - отметил Наньшань.
Футбол
«Катастрофа». Карпин оценил игру «Ростова» в матче с ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от победы над ЦСКА (3:2) в матче 21-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Общество
Иран освободил 70 тыс. заключенных из-за угрозы коронавируса
Власти Ирана освободили около 70 тыс. заключенных из-за угрозы распространения коронавируса.
Экономика
Курс рубля вновь незначительно снизился
Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
Общество
Бывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании
Французский продовольственный ретейлер «Ашан» в России ежегодно терял около 2–3% оборота, или €80–100 млн, из-за коррупционных схем, внедренных менеджментом компании, сообщил французскому изданию Les Echos бывший директор по проектам «Ашана» Алексей Жарков.
Спорт
Крюгер о Большунове: Не можем позволить русскому побеждать нас
Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер высказал свое мнение о россиянине Александре Большунове.
Общество
В ОАЭ выявили коронавирус у россиянина
Сообщается, что в ОАЭ диагностированы 14 новых случаев заражения коронавирусом, один из которых у россиянина.
Финансы
Минфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
В Минфине объяснили, что это необходимо для стабилизации рыночной ситуации и исключения избыточного давления на долговой рынок.
Здоровье
Врачи рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом в Москве
Двое новых заболевших коронавирусом в Москве отправлены в инфекционную больницу №1, еще одного пациента поместили в больничный комплекс в Коммунарке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Общество
Польша вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией
Польша вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией, заявил журналистам в понедельник премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Шоу-бизнес
«Не те мужики»: в «Уральских пельменях» высмеяли уход Михалковой
Участник юмористического шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников в интервью порталу "7 дней" связал уход Юлии Михалковой с ее планами создать семью.
Политика
В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17
Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
Энергетика
Эксперт рассказал, сколько могут продержаться низкие цены на нефть
Цены на нефть менее или около 30 долларов за баррель вряд ли продержатся долго, во второй половине года спрос на черное золото неизбежно повысится, и отрицательное воздействие на рынки от распространения коронавируса должно уменьшиться, высказал мнение РИА Новости эмиратский эксперт по мировой экономике, директор по региональному развитию в международном банке LanceBank Наиль аль-Джавабара.
Культура
Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости
По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
Общество
Симоньян рассказала, что думают об обвале рубля власти: «Не боись»
Главный редактор RT и "России сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что утром в понедельник, 9 марта, ей позвонили "сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца" и прислали ей тексты на тему коронавируса.
Кино
Вышел финальный трейлер «Чёрной вдовы»
Кинокомпания Marvel выпустила финальный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Черная Вдова".
Общество
Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Культура
Вышла первая часть фанатской короткометражки по Warhammer 40 000
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Общество
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
Авто
Volvo готовит два новых кроссовера
В течение ближайших трех лет Volvo планирует расширить свою линейку SUV двумя кроссоверами – купеобразным C40 и полноразмерным XC100, который станет новым флагманом бренда.
Происшествия
Под завалами гостиницы в китайском Цюаньчжоу остаются 22 человека
Под завалами гостиницы "Синьцзя" в китайском Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь) остаются 22 человека.
Армия и оружие
Сирийский ЗРК «Бук» уничтожил 20 турецких беспилотников
Представители сирийского Минобороны представили новый доклад, в котором отметили, что армии Сирии удалось подбить двадцать турецких БПЛА с помощью ЗРК «Бук-М2Э».
Шоу-бизнес
Саша Зверева рассекретила четвертую беременность
Экс-солистка группы "Демо" выложила у себя в инстаграме видео, на котором видно ее округлившийся животик Совсем недавно, в конце февраля, экс-солистка группы "Демо" вышла замуж в третий раз.
Происшествия
На премьер-министра Судана совершено покушение
В столице Судана Хартуме совершено покушение на премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе
Эксперты китайского издания «Sina» рассмотрели недавний инцидент с Су-22 на территории Сирии и пришли к выводу что российская сторона смогла придумать, как «избавиться» от F-16 Турции в Идлибе.
Происшествия
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео
В Новосибирске вечером 8 марта произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них открыл стрельбу, сообщает издание "Новосибирск онлайн".