Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
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Эрдоган анонсировал тендер на строительство канала в обход Босфора

Lenta.ruвчера в 20:49

Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул»

RT на русскомвчера в 19:22

Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора

РИА Новостивчера в 16:42

Турция намерена построить канал в обход Босфора

РЕН ТВвчера в 17:06

Экономист пояснил предложение Эрдогана по новому проливу

Красная веснавчера в 17:45

Эрдоган объявил тендер на строительство альтернативного Босфору пролива

Известиявчера в 18:33

Эрдоган анонсировал строительство канала «Стамбул» в обход Босфора

REGNUMвчера в 14:31
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Общество

В Китае назвали сроки окончания распространения коронавируса в мире

"В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза из КНР к пресечению привозных случаев", - отметил Наньшань.
Российская газета 06:27
Футбол

«Катастрофа». Карпин оценил игру «Ростова» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от победы над ЦСКА (3:2) в матче 21-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч ТВ 09:39
Политика

Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ

Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
РЕН ТВ вчера в 03:41
Общество

Иран освободил 70 тыс. заключенных из-за угрозы коронавируса

Власти Ирана освободили около 70 тыс. заключенных из-за угрозы распространения коронавируса.
ТАСС 06:51
Экономика

Курс рубля вновь незначительно снизился

Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
РИА Новости 07:29
Общество

Бывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании

Французский продовольственный ретейлер «Ашан» в России ежегодно терял около 2–3% оборота, или €80–100 млн, из-за коррупционных схем, внедренных менеджментом компании, сообщил французскому изданию Les Echos бывший директор по проектам «Ашана» Алексей Жарков.
РБК 05:22
Спорт

Крюгер о Большунове: Не можем позволить русскому побеждать нас

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер высказал свое мнение о россиянине Александре Большунове.
Нева Спорт 04:54
Общество

В ОАЭ выявили коронавирус у россиянина

Сообщается, что в ОАЭ диагностированы 14 новых случаев заражения коронавирусом, один из которых у россиянина.
РИА Новости 08:07
Финансы

Минфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

В Минфине объяснили, что это необходимо для стабилизации рыночной ситуации и исключения избыточного давления на долговой рынок.
РБК 05:54
Здоровье

Врачи рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом в Москве

Двое новых заболевших коронавирусом в Москве отправлены в инфекционную больницу №1, еще одного пациента поместили в больничный комплекс в Коммунарке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 09:36
Общество

Польша вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией

Польша вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией, заявил журналистам в понедельник премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
РИА Новости 09:15
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
ТАСС вчера в 05:13
Шоу-бизнес

«Не те мужики»: в «Уральских пельменях» высмеяли уход Михалковой

Участник юмористического шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников в интервью порталу "7 дней" связал уход Юлии Михалковой с ее планами создать семью.
РИА Новости 08:54
Политика

В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17

Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
ТАСС вчера в 17:07
Энергетика

Эксперт рассказал, сколько могут продержаться низкие цены на нефть

Цены на нефть менее или около 30 долларов за баррель вряд ли продержатся долго, во второй половине года спрос на черное золото неизбежно повысится, и отрицательное воздействие на рынки от распространения коронавируса должно уменьшиться, высказал мнение РИА Новости эмиратский эксперт по мировой экономике, директор по региональному развитию в международном банке LanceBank Наиль аль-Джавабара.
РИА Новости 08:30
Культура

Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости

По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
Shraibikus News вчера в 05:26
Общество

Симоньян рассказала, что думают об обвале рубля власти: «Не боись»

Главный редактор RT и "России сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что утром в понедельник, 9 марта, ей позвонили "сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца" и прислали ей тексты на тему коронавируса.
Московский Комсомолец 07:43
Кино

Вышел финальный трейлер «Чёрной вдовы»

Кинокомпания Marvel выпустила финальный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Черная Вдова".
Piter.tv 09:32
Общество

Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Газета.Ru 04:16
Культура

Вышла первая часть фанатской короткометражки по Warhammer 40 000

Игромания.ру 07:36
Общество

Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.
РИА Новости 04:06
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Общество

В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей

В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
РИА Новости 07 марта в 14:46
Авто

Volvo готовит два новых кроссовера

В течение ближайших трех лет Volvo планирует расширить свою линейку SUV двумя кроссоверами – купеобразным C40 и полноразмерным XC100, который станет новым флагманом бренда.
Автоновости дня 04:20
Происшествия

Под завалами гостиницы в китайском Цюаньчжоу остаются 22 человека

Под завалами гостиницы "Синьцзя" в китайском Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь) остаются 22 человека.
Вести.Ru 01:47
Армия и оружие

Сирийский ЗРК «Бук» уничтожил 20 турецких беспилотников

Представители сирийского Минобороны представили новый доклад, в котором отметили, что армии Сирии удалось подбить двадцать турецких БПЛА с помощью ЗРК «Бук-М2Э».
Discover24 03:15
Шоу-бизнес

Саша Зверева рассекретила четвертую беременность

Экс-солистка группы "Демо" выложила у себя в инстаграме видео, на котором видно ее округлившийся животик Совсем недавно, в конце февраля, экс-солистка группы "Демо" вышла замуж в третий раз.
WomanHit.ru 05:29
Происшествия

На премьер-министра Судана совершено покушение

В столице Судана Хартуме совершено покушение на премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, сообщает ТАСС.
BFM.ru 04:17
Армия и оружие

Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе

Эксперты китайского издания «Sina» рассмотрели недавний инцидент с Су-22 на территории Сирии и пришли к выводу что российская сторона смогла придумать, как «избавиться» от F-16 Турции в Идлибе.
Военное дело вчера в 05:33
Происшествия

Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео

В Новосибирске вечером 8 марта произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них открыл стрельбу, сообщает издание "Новосибирск онлайн".
РИА Новости 08:16
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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Проект судоходного канала из Мраморного моря в Чёрное. Идея сооружения канала была озвучена премьер-министром Реджепом Эрдоганом в апреле 2011 года.
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