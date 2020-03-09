Политика
РИА НовостиЭрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
Политика
В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17
Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Технологии
В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость
Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
Общество
В Германии число заразившихся коронавирусом достигло 847
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло за сутки на 163 и достигло 847.
Энергетика
Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти
По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
Экономика
Финансовый аналитик рассказал о «кровавой бане» на фондовом рынке РФ
Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов заявил, что вторник для российского фондового рынка может стать «кровавой баней» в случае, если положение дел с ценами на нефть сохранится.
Происшествия
В Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке
Самолёт SSJ-100, который вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности.
Политика
Депутатам не запретят иностранную недвижимость
Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Финансы
Бумаги российских компаний на бирже в Лондоне обвалились на 9—26%
Бумаги российских компаний на Лондонской фондовой бирже открыли торги падением на 9—26%.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Общество
Россиянам пообещали «нормальное лето»
Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.
Общество
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
Футбол
Ди Канио: Эриксен станет проблемой для Конте
В «Тоттенхэме» Эриксен мог опасно терять мяч, поскольку там есть футболисты, которые его страховали.
Армия и оружие
Эксперт объяснил тактику боевого роя дронов, примененную турками
О новой тактике боевого применения боевого «облака» дронов электронному изданию «Армейский стандарт» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Финансы
Экономисты не видят ничего страшного в падении рубля
Экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что ко вторнику ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется, рубль вырастет по отношению к доллару.
Армия и оружие
«Талибан» опроверг информацию об отказе выполнять соглашение с США
Игры
Команда RPCS3 добилась работоспособности Dante’s Inferno на эмуляторе PlayStation 3
Приключенческий экшен Dante’s Inferno от студии Visceral Games теперь стал полноценно работоспособным на эмуляторе PlayStation 3 RPCS3.
Экономика
Курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 73 рублей
Курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 73 рублей, передает агентство РИА Новости. Евро торгуется в районе 84 рублей.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Общество
Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса
Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.
Происшествия
В ДТП в Смоленской области погибли три человека
ДТП в городе Сычовка Смоленской области стало причиной гибели трех человек, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Наталья Гуреева.
Единоборства
Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Энергетика
Россия «выбила ножку стула» сланцевой нефти США
Американское издание Forbes расценило выход России из сделки по ОПЕК как попытку дестабилизировать сланцевую индустрию США.
Технологии
Фанат создал короткометражный фильм по мотивам S.T.A.L.K.E.R
Пока создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 твёрдо намерены сохранять эфирную тишину, предпочитая болтовне работу, фанаты знаковой франшизы продолжают трудиться над самыми разными проектами.
Футбол
«Зенит» сыграет с «Уфой» в лазурном
Представители футбольного клуба «Зенит» рассказали, в какой форме сине-бело-голубые сыграют сегодня в матче с «Уфой».
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.