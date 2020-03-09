Политика
Газета.RuЭрдоган анонсировал тендер на строительство канала «Стамбул»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что скоро состоится тендер на проект строительства канала "Стамбул", который пойдет между Черным и Мраморным морями в обход пролива Босфор.
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Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Политика
Посольство Украины в США призвало Vox переделать карту с Крымом
Украинское посольство в США призвало американское издание Vox переделать карту, показанную в ролике о распространении коронавирусной инфекции COVID-19.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов выиграл марафонскую гонку на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Футбол
Сегодня «Спартак» сыграет против «Краснодара»
Энергетика
Нефть обрушилась на 26% из-за развала сделки ОПЕК+ и действий Саудовской Аравии
Нефть дешевеет в понедельник более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке.
Футбол
Рубин — Крылья Советов 0:1
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Как отмечает издание, несколькими днями ранее Джиган в нетрезвом виде устроил прямой эфир у себя в Instagram, при этом музыкант выпивал и ругался матом.
Общество
Bloomberg узнал содержание разговора Путина с нефтяниками перед разрывом сделки с ОПЕК
Совладелец "Лукойла" оценил потери России от развала сделки с ОПЕК до $150 млн в день На переговорах министров ОПЕК + в Вене 6 марта Новак проинформировал своего коллегу из Саудовской Аравии, что Россия больше не будет сокращать добычу нефти.
Единоборства
Адесанья одержал победу над Ромеро в главном поединке UFC 248
Главный бой UFC 248 завершился победой Исраэля Адесаньи, сумевшим одолеть Йоэля Ромеро. Турнир UFC 248 прошел минувшей ночью в Лас-Вегасе.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения появился в Сети
Фрагмент композиции, с которой российская группа Little Big будет представлять страну на «Евровидении-2020» в Роттердаме, появился в Сети.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Политика
Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17
Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Армия и оружие
КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря
По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
Общество
Авторы Mortal Kombat 11 представили геймплейный трейлер Спауна
NetherRealm Studios представила геймплейный трейлер Спауна, в котором авторы Mortal Kombat 11 показали основные приёмы, смертельный удар и фаталити нового бойца.
Происшествия
В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы
Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
Космос
На Марсе обнаружили возможные следы органики
В своем исследовании ученые опирались на данные 70-х годов прошлого столетия, когда при помощи станции «Викинг-1» и «Викинг-2» обнаружили следы органики в марсианской пыли.
Финансы
Эксперт рекомендовал не поддаваться панике и не скупать валюту
Эксперт отметил, что такие низкие цены на нефть "никого не устраивают в принципе", и в ближайшие недели между странами ОПЕК+ и Россией может быть достигнут компромисс.
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на военные действия в Сирии
Анкара собственными военными ресурсами добьется целей операции "Весенний щит", если "Москва не выполнит обязательства по Сирии", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Авто
Почему забытый минивэн LADA Kalina не пошел в серию
В Сети напомнили о нереализованном проекте Lada Kalina минивэн. Первый прототип модели был продемонстрирован 18 лет назад.
Хоккей
«Барыс» — «Металлург» Магнитогорск: последний матч?
«Барыс» попробует завершить серию на своем льду, не возвращаясь в Магнитогорск.
Финансы
ЦБ приостановил покупку иностранной валюты из-за рухнувших цен на нефть
В качестве экстренных мер банк России объявил о приостановке покупки иностранной валюты сроком на 30 дней.
Здоровье
В Молдавии еще у двоих человек подозревают заражение коронавирусом
У двоих человек в Молдавии, один из которых взрослый, второй — ребенок, за последние сутки подозревается заражение новым коронавирусом, сообщается 8 марта в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.
Теннис
Свитолина выиграла турнир в Монтеррее
Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира в Монтеррее.
Происшествия
В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали
В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Игры
Игры 2K Games удалили из библиотеки GeForce Now
Единоборства
Конор МакГрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за слова об уличных боях
«Уличный бой», - написал МакГрегор в Твиттер, опубликовав фото Нурмагомедова в момент нападения ирландской команды на автобус в Бруклине.