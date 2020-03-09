Политика

Газета.RuГазета.RuЭрдоган анонсировал тендер на строительство канала «Стамбул»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что скоро состоится тендер на проект строительства канала "Стамбул", который пойдет между Черным и Мраморным морями в обход пролива Босфор.
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Эрдоган анонсировал тендер на строительство канала в обход Босфора

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Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул»

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Эрдоган анонсировал строительство канала «Стамбул» в обход Босфора

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Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора

РИА Новостивчера в 16:42

Эрдоган объявил тендер на строительство альтернативного Босфору пролива

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Совладелец "Лукойла" оценил потери России от развала сделки с ОПЕК до $150 млн в день На переговорах министров ОПЕК + в Вене 6 марта Новак проинформировал своего коллегу из Саудовской Аравии, что Россия больше не будет сокращать добычу нефти.
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Адесанья одержал победу над Ромеро в главном поединке UFC 248

Главный бой UFC 248 завершился победой Исраэля Адесаньи, сумевшим одолеть Йоэля Ромеро. Турнир UFC 248 прошел минувшей ночью в Лас-Вегасе.
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Отрывок песни Little Big для Евровидения появился в Сети

Фрагмент композиции, с которой российская группа Little Big будет представлять страну на «Евровидении-2020» в Роттердаме, появился в Сети.
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Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
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Политика

Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
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По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
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Disney снимет сериал-приквел «Красавица и чудовище»

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Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
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На Марсе обнаружили возможные следы органики

В своем исследовании ученые опирались на данные 70-х годов прошлого столетия, когда при помощи станции «Викинг-1» и «Викинг-2» обнаружили следы органики в марсианской пыли.
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Анкара собственными военными ресурсами добьется целей операции "Весенний щит", если "Москва не выполнит обязательства по Сирии", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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ЦБ приостановил покупку иностранной валюты из-за рухнувших цен на нефть

В качестве экстренных мер банк России объявил о приостановке покупки иностранной валюты сроком на 30 дней.
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В Молдавии еще у двоих человек подозревают заражение коронавирусом

У двоих человек в Молдавии, один из которых взрослый, второй — ребенок, за последние сутки подозревается заражение новым коронавирусом, сообщается 8 марта в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.
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Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
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