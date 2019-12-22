Политика

RT на русскомRT на русскомЭрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 23 декабря в Москву отправится турецкая делегация для обсуждения ситуации в Сирии. Эрдоган заявил, что Турция «прилагает все усилия, чтобы положить конец атакам на сирийский Идлиб».
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Турецкая делегация в понедельник посетит Москву, чтобы обсудить Сирию

РИА Новостивчера в 13:46

Эрдоган заявил, что турецкая делегация отправится 23 декабря в РФ для обсуждения Сирии

ТАССвчера в 13:30

Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву

RT на русскомвчера в 14:03

Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву для обсуждения Сирии

Коммерсантъвчера в 13:42

Турция обсудит с Россией ситуацию в Сирии

Lenta.ruвчера в 14:03

Турецкая делегация отправится в РФ для обсуждения ситуации в Идлибе

Известиявчера в 14:46

Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву

РБКвчера в 15:49
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«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
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Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Виргиния.
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Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

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