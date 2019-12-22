Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 23 декабря в Москву отправится турецкая делегация для обсуждения ситуации в Сирии. Эрдоган заявил, что Турция «прилагает все усилия, чтобы положить конец атакам на сирийский Идлиб».

Политика В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

Политика На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле «На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.

Экономика ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов Кадырова Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Политика Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».

Общество Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.