Политика

RT на русскомRT на русскомЭрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 23 декабря в Москву отправится турецкая делегация для обсуждения ситуации в Сирии. Эрдоган заявил, что Турция «прилагает все усилия, чтобы положить конец атакам на сирийский Идлиб».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Турецкая делегация в понедельник посетит Москву, чтобы обсудить Сирию

РИА Новости13:46

Эрдоган заявил, что турецкая делегация отправится 23 декабря в РФ для обсуждения Сирии

ТАСС13:30

Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву

RT на русском14:03

Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву для обсуждения Сирии

Коммерсантъ13:42

Турция обсудит с Россией ситуацию в Сирии

Lenta.ru14:03

Турецкая делегация отправится в РФ для обсуждения ситуации в Идлибе

Известия14:46

Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву

РБК15:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Известия 16:43
Политика

В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть

В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
RT на русском 16:46
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru 17:13
Политика

В Германии уверены в успешном завершении «Северного потока-2»

В правительство Германии считают, что несмотря на санкции США против "Северного потока-2", проект будет успешно реализован.
Комсомольская правда 18:48
Хоккей

«Рейнджерс» победил «Анахайм». Панарин продлил результативную серию

Спорт-Экспресс 15:12
Происшествия

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru 16:25
Экономика

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия

«Из службы безопасности банка вам никогда не позвонят»: начальник отдела ростовской полиции о «трендах» современных мошенников

По данным управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка, в 2019 году было зафиксировано 2,5 млн обращений клиентов, которым позвонили якобы из службы безопасности.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 23:00
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Политика

Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста

В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию железнодорожной части Крымского моста.
RT на русском 09:58
Шоу-бизнес

Самонадеянная Анастасия Волочкова раздвинула ноги

Балерина Анастасия Волочкова по праву считается гуру шпагата.
Дни.ру 20 декабря в 12:46
Общество

Роуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год

Роуминг на территории Союзного государства отменят меньше, чем через год, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.
Вести.Ru 09:23
Биатлон

Дмитрий Васильев: «То, что норвежские и французские биатлонисты так ярко выступают на фоне остального мира, вызывает вопросы»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступления россиян на третьем этапе Кубка мира в Анси, выразил удивление по поводу явного превосходства норвежских и французских спортсменов перед соперниками, а также поделился мнением о составе российской команды на январские этапы.
Sportbox.RU 13:11
Политика

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru 11:16
Футбол

Марио Манджукич проходит медосмотр в клубе «Аль-Духаиль» из Катара

Хорватский форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» Марио Манджукич может в самое ближайшее время заключить контракт с катарской командой «Аль-Духаиль».
REGNUM 07:17
Здоровье

Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши

РИА Новости 18:27
Футбол

Флик останется главным тренером «Баварии» до конца сезона

«Бавария» на официальном сайте объявила о решении оставить Ханс-Дитера Флика на посту главного тренера команды до конца сезона-2019/20.
Чемпионат 06:33
Технологии

Facebook разработает собственную операционную систему

Sibnet Новости 20 декабря в 07:34
Армия и оружие

Лучший выбор: как приобретенные КНР Су-37 усилили ВВС страны

В результате Китай приобрел у "северного соседа" более реальный по тратам истребитель Су-27.
BaltNews.ee вчера в 08:00
Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
РБК 07:28
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 декабря

Овен Смело назначайте важные встречи.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 23:00
Политика

Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

13 декабря президент США Дональд Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем.
Известия вчера в 18:29
Культура

Директор Ротару подтвердил слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»

Концертный директор певицы Софии Ротару подтвердил слухи об участии артистки в программе «Голубой огонек».
Слово и Дело 12:17
Политика

Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии

Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии.
RT на русском 18:09
Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
Наука

Ученые считают, что из всех видов человека выжил только один из-за массового истребления

Американские ученые из Университета Стоуни Брук в Нью-Йорке объяснили, почему из всех видов человека выжил только один: Homo Sapiens.
МонаВиста 20 декабря в 10:00
Футбол

Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму

Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.
RT на русском вчера в 11:08
Армия и оружие

В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик

В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
РИА Новости 15:56
Происшествия

В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
РБК 14:40
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное