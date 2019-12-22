Политика
RT на русскомЭрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 23 декабря в Москву отправится турецкая делегация для обсуждения ситуации в Сирии. Эрдоган заявил, что Турция «прилагает все усилия, чтобы положить конец атакам на сирийский Идлиб».
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Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Политика
В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть
В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Политика
В Германии уверены в успешном завершении «Северного потока-2»
В правительство Германии считают, что несмотря на санкции США против "Северного потока-2", проект будет успешно реализован.
Хоккей
«Рейнджерс» победил «Анахайм». Панарин продлил результативную серию
Происшествия
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Экономика
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
Происшествия
«Из службы безопасности банка вам никогда не позвонят»: начальник отдела ростовской полиции о «трендах» современных мошенников
По данным управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка, в 2019 году было зафиксировано 2,5 млн обращений клиентов, которым позвонили якобы из службы безопасности.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Политика
Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста
В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых открытию железнодорожной части Крымского моста.
Шоу-бизнес
Самонадеянная Анастасия Волочкова раздвинула ноги
Балерина Анастасия Волочкова по праву считается гуру шпагата.
Общество
Роуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год
Роуминг на территории Союзного государства отменят меньше, чем через год, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.
Биатлон
Дмитрий Васильев: «То, что норвежские и французские биатлонисты так ярко выступают на фоне остального мира, вызывает вопросы»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступления россиян на третьем этапе Кубка мира в Анси, выразил удивление по поводу явного превосходства норвежских и французских спортсменов перед соперниками, а также поделился мнением о составе российской команды на январские этапы.
Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Футбол
Марио Манджукич проходит медосмотр в клубе «Аль-Духаиль» из Катара
Хорватский форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» Марио Манджукич может в самое ближайшее время заключить контракт с катарской командой «Аль-Духаиль».
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
Футбол
Флик останется главным тренером «Баварии» до конца сезона
«Бавария» на официальном сайте объявила о решении оставить Ханс-Дитера Флика на посту главного тренера команды до конца сезона-2019/20.
Технологии
Facebook разработает собственную операционную систему
Армия и оружие
Лучший выбор: как приобретенные КНР Су-37 усилили ВВС страны
В результате Китай приобрел у "северного соседа" более реальный по тратам истребитель Су-27.
Общество
Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 декабря
Овен Смело назначайте важные встречи.
Политика
Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем
13 декабря президент США Дональд Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем.
Культура
Директор Ротару подтвердил слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»
Концертный директор певицы Софии Ротару подтвердил слухи об участии артистки в программе «Голубой огонек».
Политика
Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии
Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии.
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Наука
Ученые считают, что из всех видов человека выжил только один из-за массового истребления
Американские ученые из Университета Стоуни Брук в Нью-Йорке объяснили, почему из всех видов человека выжил только один: Homo Sapiens.
Футбол
Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму
Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.
Армия и оружие
В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик
В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.