Политика
РБКЭрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Москву
Турецкая делегация прилетит в Москву 23 декабря для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом на выступлении в Стамбуле сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передает агентство Anadolu.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
Происшествия
Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе потушен
Армия и оружие
Россия создаст беспилотный стратегический бомбардировщик
Россия планирует создать беспилотный стратегический бомбардировщик шестого поколения до 2040 года.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот
Ракетные удары наносятся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену
Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Армия и оружие
В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть
В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
Происшествия
В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП
Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Политика
Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины
Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Гаджеты
Смартфоны Samsung и Apple признали очень опасными для здоровья
После исследования юридическая фирма FeganScott решила на производителей подать в суд за угрозу здоровья потребителей.
Финансы
Bloomberg прогнозирует снижение ключевой ставки в России в 2020 году
В декабре ЦБ РФ снизил ставку в пятый раз год — с 6,5% до 6,25%.
Гаджеты
Apple заработала 66% всей прибыли на рынке смартфонов в 2019 году
Согласно исследованию компании Counterpoint Research «купертиновкая» компания в третьем квартале 2019-го года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов, а это меньше чем годом ранее, когда у Apple показатель был 80%.
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
Экономика
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
Политика
В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) "поблагодарили США" за введение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.
Кино
Драма Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия
Драма "Елена" "выдающегося современного российского режиссера" Андрея Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия.
Политика
«Главный Ургант» побеседовал с Милоновым в эфире нового проекта ФАН
Федеральное агентство новостей совместно с советским и российским актером Андреем Ургантом запустило новую информационно-развлекательную программу «Главный Ургант».
Космос
Появилось видео посадки космического корабля Starliner
С 2014 года замену Space Shuttle разрабатывают компании Boeing и SpaceX, но ввод в эксплуатацию созданных ими кораблей Starliner и Crew Dragon неоднократно задерживался.
Общество
Депутаты Заксобрания Петербурга проверили, как идет транспортировка «урановых хвостов» из Германии
В Санкт-Петербурге депутаты проверили, как идет транспортировка так называемых урановых хвостов из Германии, сообщает ТАСС.
Политика
Партия Порошенко инициирует санкции против поставок газа из России
Как заявил экс-президент страны и лидер фракции Петр Порошенко, политсила потребует созыва Совета нацбезопасности по этому вопросу, а также "внедрения санкций" против поставок газа из РФ.
Политика
На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции
Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получает наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набирает более 50% голосов избирателей.
Финансы
Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России
В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Политика
В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США
Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Фигурное катание
Алина Загитова попробовала себя в парном катании
Российская спортсменка Алина Загитова выполнила элемент из парного фигурного катания.
Общество
Шестилетняя британка нашла на купленной открытке послание из китайской тюрьмы
Девочка из Лондона обнаружила на купленной новогодней открытке послание от заключенных из Китая.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Общество