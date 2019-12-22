Турецкая делегация прилетит в Москву 23 декабря для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом на выступлении в Стамбуле сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передает агентство Anadolu.

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