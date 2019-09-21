Политика
Газета.RuЭрдоган допустил покупку Patriot у США
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова приобрести у Соединенных Штатов системы ЗРК Patriot.
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Футбол
«Ахмат» упустил победу над «Крыльями Советов»
Вестник Кавказа 11:58
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Энергетика
В Белоруссии повышают розничные цены на автомобильное топливо
Как заявляют представители Белорусского государственного концерна "Белнефтехим", планируется увеличение розничной стоимости автомобильного бензина из-за влияния ряда негативных причин.
ГЛАС.RU 13:36
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.
Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия
Двое российских военных ранены в Таджикистане
Газета.Ru 13:20
Происшествия
Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
Ведомости вчера в 05:29
Происшествия
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
В Турции в городе Анталья перевернулся автобус с туристами, среди которых были россияне.
Газета.Ru 12:21
Шоу-бизнес
Гоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей
По словам Куценко, 23 часа парковки в центре города обошлись в 17,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 09:37
Политика
МИД Саудовской Аравии обвинил в атаке на свои НПЗ Иран
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что атаки на нефтяные объекты страны велись с севера Ирана, а не из Йемена.
Суть событий 11:32
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Политика
Косачев объяснил отказ Украины от участия в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), потому что не знает, как себя вести в отсутствие антироссийского консенсуса, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
ФАН 09:17
Происшествия
В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии
В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.
РБК 12:58
Единоборства
Россияне завоевали три золота на ЧМ по боксу в Екатеринбурге
Бронза досталась представителю Казахстана Аблайхану Жусупову и Бобо-Усмону Батурову из Узбекистана Позднее 22-летний россиянин Муслим Гаджимагомедов завоевал золото чемпионата в весовой категории до 91 кг.
Известия 12:30
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Общество
Врачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера
О развитии болезни Альцгеймера свидетельствуют внезапные трудности с логическим мышлением и ориентацией в пространстве.
Российская газета 03:03
Авто
В Сети вспомнили о предсерийном образце внедорожника УАЗ-3171
Во Всемирной сети вспомнили о предсерийном образце инновационного отечественного внедорожника УАЗ-3171.
Актуальные Новости 13:25
Наука
Ученые-физики уточнили предельную массу нейтрино
Ученые-физики провели новое исследование, в результате которого оказалось, что предельная масса нейтрино в два раза меньше, чем они предполагали ранее.
Экономика сегодня 18 сентября в 05:02
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК вчера в 03:58
Футбол
«Манчестер Сити» забил восемь мячей «Уотфорду» в матче АПЛ
"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Уотфорд" в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 12:00
Космос
К программе НАСА по освоению Луны присоединится Австралия
НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а отправить американцев к Марсу ориентировочно в середине 2030-х.
Эхо Москвы 13:31
Армия и оружие
Путин понаблюдал за масштабными учениями под Оренбургом
128 тысяч военнослужащих из разных стран, более 20 тысяч единиц техники, корабли и авиация — на полигоне Донгуз в Оренбурской области стартует основной этап масштабных учений "Центр - 2019".
ТВ Центр вчера в 04:52
Происшествия
Во Львовской области полиция задержала 28 человек, блокировавших движение вагонов с углем
ТАСС 13:13
Шоу-бизнес
Волочкова научит Бузову садиться на шпагат
Балерина Анастасия Волочкова пообещала, что может научить телеведущую и певицу Ольгу Бузова садиться на шпагат.
NewInform 10:10
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»
Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor вчера в 15:09
Происшествия
В Нижневартовске задержали трех сторонников ИГ
Трое сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) задержаны в Нижневартовске.
Известия 10:10
Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена
В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.
Inc-news.ru вчера в 07:22
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Экономика
Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию
Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости 09:35
Политика
Песков прокомментировал упрощение визового режима Белоруссии с ЕС
Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об упрощении визового режима со странами Евросоюза.
Известия вчера в 07:48