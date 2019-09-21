Политика
Газета.RuЭрдоган допустил покупку Patriot у США
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова приобрести у Соединенных Штатов системы ЗРК Patriot.
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Футбол
Дриусси получил сотрясение в матче с «Рубином»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму, полученную нападающим Себастьяном Дриусси в матче 10-го тура РПЛ против «Рубина» (5:0). Аргентинец был заменен в перерыве и не вышел на второй тайм.
Sport24.ru 15:04
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге
Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.
GoTennis.ru 11:20
Хоккей
«Спартак» забросил три шайбы в ворота «Автомобилиста» за 40 секунд
Спорт-Экспресс 08:53
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК вчера в 03:58
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой и Галкина поздравили маму в свой день рождения
Дети шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза и Гарри 18 сентября празднуют свое шестилетие.
Газета.Ru 18 сентября в 08:46
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU вчера в 12:38
Интернет
Популярный пиратский контент в России определен
Как выяснили в антивирусной компании ESET, подавляющее большинство россиян продолжают использовать пиратские контенты и всего лишь 9% интернет-пользователей выбирают лицензию.
Южный Федеральный 08:42
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Происшествия
В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии
В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.
РБК 12:58
Культура
В Петербурге открылась крупнейшая трехмерная панорама о войне
В культурном пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге открылась крупнейшая трехмерная панорама, посвященная Великой Отечественной войне.
Экономика сегодня 13:44
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия 13:53
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо
В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
Рамблер вчера в 07:43
Происшествия
Опубликовано видео якутского шамана Габышева после задержания
Московский Комсомолец вчера в 06:15
Кино
Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 06:03
Авто
Daimler прекратил разработку бензиновых двигателей
Вечерний курьер 01:28
Футбол
Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой
18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе».
Lenta.ru 14:14
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»
Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor вчера в 15:09
Происшествия
Назван размер страховой выплаты за посадку самолета на кукурузное поле
«Альфастрахование» заплатит $46,1 млн за аварийную посадку самолета «Уральских авиалиний» на кукурузном поле возле аэропорта Жуковский, еще $43,5 млн пойдут на выплаты за катастрофу SSJ-100 в Шереметьево, следует из презентации замгендиректора по авиационному страхованию компании «АльфаСтрахование» Ильи Кабачника.
Rambler News Service вчера в 07:47
Происшествия
Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату
Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.
РИА Новости 13:28
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Политика
Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал о встречах с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 10:21
Футбол
«Манчестер Сити» забил восемь голов «Уотфорду» в АПЛ
К 18-й минуте «Манчестер Сити» вел в счете 5:0. Голы на свой счет записали Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди.
Vprognoze.ru 13:44
Футбол
Роман Бабаев: «Несколько матчей подряд ЦСКА преследовал злой рок»
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от игры команды в первых девяти турах чемпионата России.
Спорт-Экспресс 11:45
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Житель американского штата Луизиана Стивен Вебер погиб, когда делал предложение своей невесте, сообщает Daily Mirror.
Газета.Ru 10:30
Гаджеты
Компания Xiaomi показала смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
Китайская компания Xiaomi опубликовала изображение своего нового смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, презентация которого пройдет уже на следующей неделе.
UfaTime.ru вчера в 05:04