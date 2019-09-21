Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова приобрести у Соединенных Штатов системы ЗРК Patriot.

Футбол Дриусси получил сотрясение в матче с «Рубином» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму, полученную нападающим Себастьяном Дриусси в матче 10-го тура РПЛ против «Рубина» (5:0). Аргентинец был заменен в перерыве и не вышел на второй тайм.

Теннис Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.

Экономика Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.

Шоу-бизнес Дети Пугачевой и Галкина поздравили маму в свой день рождения Дети шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза и Гарри 18 сентября празднуют свое шестилетие.

Космос Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.

Интернет Популярный пиратский контент в России определен Как выяснили в антивирусной компании ESET, подавляющее большинство россиян продолжают использовать пиратские контенты и всего лишь 9% интернет-пользователей выбирают лицензию.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Музыка Пугачева подвергла критике Собчак Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.

Происшествия В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.

Культура В Петербурге открылась крупнейшая трехмерная панорама о войне В культурном пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге открылась крупнейшая трехмерная панорама, посвященная Великой Отечественной войне.

Происшествия Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.

Кино Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.

Футбол Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой 18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе».

Кино «Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья» Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.

Происшествия Назван размер страховой выплаты за посадку самолета на кукурузное поле «Альфастрахование» заплатит $46,1 млн за аварийную посадку самолета «Уральских авиалиний» на кукурузном поле возле аэропорта Жуковский, еще $43,5 млн пойдут на выплаты за катастрофу SSJ-100 в Шереметьево, следует из презентации замгендиректора по авиационному страхованию компании «АльфаСтрахование» Ильи Кабачника.

Происшествия Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.

Здоровье Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Политика Кэмерон рассказал о встречах с Путиным Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал о встречах с президентом России Владимиром Путиным.

Футбол «Манчестер Сити» забил восемь голов «Уотфорду» в АПЛ К 18-й минуте «Манчестер Сити» вел в счете 5:0. Голы на свой счет записали Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди.

Футбол Роман Бабаев: «Несколько матчей подряд ЦСКА преследовал злой рок» Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от игры команды в первых девяти турах чемпионата России.

Происшествия Американец погиб, делая предложение девушке Житель американского штата Луизиана Стивен Вебер погиб, когда делал предложение своей невесте, сообщает Daily Mirror.