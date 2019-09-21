Политика
ИзвестияЭрдоган допустил возможность покупки Patriot у США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал рассмотреть возможность покупки американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot при выполнении всех условий Анкары. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает Daily Sabah.
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Армия и оружие
Представители ЦПВС доставили 4,5 тонны гумпомощи в пригороды Дамаска
Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии привезли около 4,5 тонны продовольственных наборов в пригороды Дамаска, сообщил журналистам представитель ЦПВС Сергей Дубровин.
РИА Новости 22:03
Происшествия
Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
РБК 21:13
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru 15:58
Спорт
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК 17:38
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК вчера в 03:58
Транспорт
В ООН призвали брать пример в сфере транспорта с СССР
В преддверии Всемирного дня без автомобиля в ООН призвали страны мира сократить число машин за счет развития инфраструктуры общественного транспорта, а пример брать в этом вопросе посоветовали с Советского Союза.
Известия 21:19
Политика
В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС
В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).
Известия 18:28
Политика
На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия вчера в 14:33
Армия и оружие
Колонна российской военной техники напугала украинцев
Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.
Аргументы недели вчера в 09:31
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Политика
Трамп рассказал о разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп рассказал о своем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским после обвинений в давлении на него.
Lenta.ru 11:41
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости 22:41
Авто
Ярославский моторный завод выпустил юбилейный мотор для ГАЗ
Юбилейный, 100-тысячный четырёхцилиндровый мотор ЯМЗ-530 для «ГАЗон NEXT» был выпущен на Ярославском моторном заводе «Автодизель».
Тарантас Ньюс вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Футбол
«Витесс» Слуцкого добился волевой победы над «Фортуной»
Футболисты голландского "Витесса" на своем поле обыграли в матче седьмого тура чемпионата Нидерландов "Фортуну" со счетом 4:2. Пропустив первыми, подопечные Леонида Слуцкого сумели затем переломить ход игры и добиться волевой победы.
Вести.Ru 19:47
Экономика
Минприроды повысило стоимость всех зверей в России в 400 раз
Стоимость всех охотничьих ресурсов России составляет 267 миллиардов рублей.
REGNUM вчера в 01:09
Хоккей
«Металлург» уступил «Ак Барсу» на домашней арене
Правда УрФО 11:37
Волейбол
Волейболисты сборной РФ вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Мужская сборная РФ по волейболу победила команду Греции в 1/8 финала ЧЕ.
News.ru 15:34
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru 10:36
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 03:00
Здоровье
Ребенок с четырьмя ногами и тремя руками родился в Индии
Девочка родилась с четырьмя ногами и тремя руками в индийском городе Тонка. Об этом пишет The Mirror, прикрепляя фотографии.
Газета.Ru 21:41
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой
Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.
Gazeta.SPb 18:00
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
Вести.Ru 05:17
Космос
Опубликованы снимки марсианской весны
Goroday.ru 03:02
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 22:00
Фигурное катание
Российская фигуристка Александра Трусова обновила два мировых рекорда
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова установила мировые рекорды в произвольной программе и в сумме двух программ на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.
Вечерняя Москва 08:34