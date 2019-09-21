Политика
ИзвестияЭрдоган допустил возможность покупки Patriot у США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал рассмотреть возможность покупки американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot при выполнении всех условий Анкары. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает Daily Sabah.
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Культура
Умерла оперная певица Ирина Богачева
Невские Новости вчера в 03:32
Шоу-бизнес
В Сети появились архивные видео семьи Галкина и Пугачевой
После дня рождения Лизы и Гарри 18 сентября поклонники звездной семьи вспомнили про прошлогодние именины их матери Аллы Пугачевой.
Дни.ру 10:13
Происшествия
Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась
РИА Новости 14:23
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Происшествия
Появилось видео обыска у застрелившего в Брянске сотрудников спецсвязи
Видеозапись, на которой зафиксирован обыск жилого помещения сотрудника спецсвязи города Брянск, подозреваемого убийстве и ограблении своих коллег, была опубликована 21 сентября следственным комитетом.
REGNUM 14:23
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru 10:30
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Футбол
Артем Дзюба: всегда любил VAR, а теперь ненавижу
Вести.Ru 16:15
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
RT на русском 19 сентября в 05:49
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату
Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.
РИА Новости 13:28
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Футбол
Григорян: «Могло показаться, что играл „Ливерпуль“, а не „Ростов“»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подвёл итоги матча с «Ростовом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 15:05
Культура
В Петербурге открылась крупнейшая трехмерная панорама о войне
В культурном пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге открылась крупнейшая трехмерная панорама, посвященная Великой Отечественной войне.
Экономика сегодня 13:44
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Политика
Меланья Трамп не справилась с ножницами на церемонии
Сама же первая леди США поступила в неловкой ситуации как подиумная модель: рассмеялась и сделала вид, что ничего страшного не произошло - из положения супруга Трампа вышла, отстегнув один конец ленты от стойки и с улыбкой помахав собравшимся гигантскими предательскими ножницами.
Газета.Ru 13:56
Происшествия
Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир
"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.
РИА Новости 14:03
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Общество
В Росгидрометцентре рассказали, какой будет зима в Ростовской области
В Росгидрометцентре рассказали, какой будет зима в Ростовской области.
Rostov.ru вчера в 16:12
Путешествия
Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции
Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.
Московский Комсомолец 12:40
Политика
Порошенко описал реакцию Путина на предложение об обмене Сенцова
Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил причину провала обмена режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм на 20 лет.
Lenta.ru 16:27
Армия и оружие
Иран планирует провести военно-морские учения с Россией и Китаем
Иран, Россия и Китай в скором времени проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.
ТАСС 04:32
Космос
США помогут Европе решить проблему с парашютами для миссии на Марс
Европейское космическое агентство (ЕКА) обратилось к НАСА за помощью в решении проблемы с парашютами для российско-европейского межпланетного проекта ExoMars-2020, сообщил РИА Новости глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
РИА Новости вчера в 20:50
Авто
Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada
На днях «АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию #Сlub для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus, но цены и комплектации так и не раскрыл.
Автоновости дня 08:38
Автоспорт
Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура
Австралийский пилот команды Renault Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Сингапура за нарушение технического регламента.
RT на русском 15:29
Футбол
Роман Бабаев: «Несколько матчей подряд ЦСКА преследовал злой рок»
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от игры команды в первых девяти турах чемпионата России.
Спорт-Экспресс 11:45