"В ходе переговоров стороны обсудили [обстановку в сирийской провинции] Идлиб и ситуацию с беженцами", - говорится в распространенном коммюнике. 5 марта в Москве пройдет встреча президента РФ Владимира Путина с Эрдоганом.

Эрдоган и Макрон обсудили ситуацию в Идлибе

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