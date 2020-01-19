Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине. Турецкую сторону на саммите представляет глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Экономика В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".

Политика Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.

Политика Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Футбол Слуцкий встретился с Тошичем и Натхо Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий провел встречу с хавбеками белградского "Партизана" Бибрасом Натхо и Зораном Тошичем.

Политика Представитель главы Чувашии объяснил его призыв «мочить» журналистов Пресс-секретарь главы Чувашии Михаила Игнатьева Олег Сидоров заявил, что руководитель региона использовал слово «мочить» в значении «раскрыть подноготную» блогеров и оппозиционеров, которые называют себя журналистами и дестабилизируют ситуацию в стране.

Общество Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.

Шоу-бизнес 300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.

Политика РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Происшествия На трассе в Кузбассе опрокинулся междугородний автобус Междугородний автобус Барнаул - Кемерово с 12 пассажирами съехал с дороги и опрокинулся на трассе в Кузбассе, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области.

Экономика Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты К началу 2020 г. чиновники потратили на нацпроект «Цифровая экономика» пятую часть годового бюджета за три дня – 73,3% заложенных на него в бюджете средств, сообщал ранее представитель профильного вице-премьера Максима Акимова.