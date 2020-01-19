Политика

Взгляд.руВзгляд.руЭрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине. Турецкую сторону на саммите представляет глава МИД Мевлют Чавушоглу.
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Эрдоган отказался от ужина с участниками конференции по Ливии

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Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии

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ТАССвчера в 13:36
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Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
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Овечкин оформил хет-трик и вошел в десятку лучших снайперов НХЛ

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