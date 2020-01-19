Политика
Взгляд.руЭрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине. Турецкую сторону на саммите представляет глава МИД Мевлют Чавушоглу.
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Происшествия
В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Общество
Ozon почти полностью откажется от собственных курьеров
Один из крупнейших интернет-магазинов России Ozon решил отказаться от большей части собственных курьеров.
Происшествия
Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
Футбол
Слуцкий встретился с Тошичем и Натхо
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий провел встречу с хавбеками белградского "Партизана" Бибрасом Натхо и Зораном Тошичем.
Экономика
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Происшествия
В Лондоне при нападении с ножом погибли три человека
Общество
Елизавета Пескова рассказала о последних полученных от отца деньгах
Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала, что в последний раз получила деньги от отца три или четыре года назад.
Политика
Представитель главы Чувашии объяснил его призыв «мочить» журналистов
Пресс-секретарь главы Чувашии Михаила Игнатьева Олег Сидоров заявил, что руководитель региона использовал слово «мочить» в значении «раскрыть подноготную» блогеров и оппозиционеров, которые называют себя журналистами и дестабилизируют ситуацию в стране.
Политика
В Киев доставили тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране
На Украину из Ирана доставили тела погибших в авиакатастрофе украинцев. Самолет уже приземлился в Киеве в аэропорту «Борисполь».
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и вошел в десятку лучших снайперов НХЛ
Космос
Американский учёный первым разработал концепцию путешествий во времени
Уравнение, выведенное астрофизиком из Университета Коннектикута Роном Маллетом, станет базой для создания настоящей машины времени.
Футбол
Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»
Пресс-служба петербургского «Зенита» показала, как нападающий команды Александр Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке клуба.
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Экономика
Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет
Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
Общество
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Общество
Участник команды КВН «Город Пятигорск» умер из-за рака
Шоу-бизнес
300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс
Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Политика
РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля
Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Происшествия
Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Происшествия
На трассе в Кузбассе опрокинулся междугородний автобус
Междугородний автобус Барнаул - Кемерово с 12 пассажирами съехал с дороги и опрокинулся на трассе в Кузбассе, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области.
Экономика
Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты
К началу 2020 г. чиновники потратили на нацпроект «Цифровая экономика» пятую часть годового бюджета за три дня – 73,3% заложенных на него в бюджете средств, сообщал ранее представитель профильного вице-премьера Максима Акимова.
Политика
Трамп улетит от слушаний по импичменту
Дело перешло в высшую палату — Сенат. Шансов крайне мало, но как по заказу против Трампа появился новый украинский компромат.