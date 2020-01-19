Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео и президент Турции Тайип Эрдоган покинули берлинскую международную конференцию, посвящённую урегулированию ситуации в Ливии. Эрдоган ушёл из Ведомства федерального канцлера с частью своей делегации.

Помпео и Эрдоган покинули конференцию по Ливии в Берлине

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