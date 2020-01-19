Политика

News.ruNews.ruПомпео и Эрдоган покинули конференцию по Ливии в Берлине

Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео и президент Турции Тайип Эрдоган покинули берлинскую международную конференцию, посвящённую урегулированию ситуации в Ливии. Эрдоган ушёл из Ведомства федерального канцлера с частью своей делегации.
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Эрдоган не остался ужинать на конференции в Берлине, сообщил источник

РИА Новости15:35

Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии

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Эргодан и Помпео покинули конференцию по Ливии в Берлине

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Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии

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Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии

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Эхо Москвы13:23

Канцелярия Эрдогана прокомментировала сообщения о том, что он покинул конференцию по Ливии

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