Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майк Помпео покинули вечером берлинскую конференцию по Ливии, стало известно немецким СМИ от участников встречи. Господин Эрдоган отбыл с частью своей делегации. Было заявлено, что турецкая сторона сыграла конструктивную роль в саммите.

Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии

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