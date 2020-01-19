Политика
КоммерсантъЭрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майк Помпео покинули вечером берлинскую конференцию по Ливии, стало известно немецким СМИ от участников встречи. Господин Эрдоган отбыл с частью своей делегации. Было заявлено, что турецкая сторона сыграла конструктивную роль в саммите.
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Кино
«Не „Игра престолов“ — это факт»: что пишут в интернете о сериале «Ведьмак»
Почему-то новый сериал компании Netflix начали сравнивать с самым дорогим детищем HBO в истории американского телевидения - сериалом «Игра престолов».
Политика
Меркель назвала итоги берлинской конференции по Ливии
Страны – участницы прошедшей в Берлине Международной конференции по Ливии договорились о плане по урегулированию конфликта, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Политика
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Общество
СМИ опубликовали данные о доходах Мишустина и его супруги
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в прошлом году составил 19 млн рублей, а его жены — 47,7 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ налоговых деклараций председателя правительства.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Общество
Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне
Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Происшествия
В Калининградской области мужчина сломал шею при прыжке в купель
В поселке Ровное в Калининградской области мужчина сломал шею во время крещенских купаний, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, передает «РИА Новости».
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Футбол
Барселона — Гранада 0:0 (Перерыв)
Тренерский штаб каталонской «Барселоны» во главе с Энрике Сетьеном определился с составом на домашний матч 20-го тура испанской Примеры с «Гранадой».
Общество
Какие цветы приносят удачу каждому знаку зодиака
Кино
Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети
Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
Политика
Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений пока невозможна
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
Политика
Меркель не захотела фотографироваться без Путина
Здоровье
Нарколог сказал, как отличить алкоголика от простого любителя выпить
Российский врач-нарколог Владимир Нужный проинформировал, как отличить алкоголика от простого любителя выпить.
Энергетика
Киев оценил результаты газового контракта с Москвой
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон подтвердил в субботу в Facebook, что новый контракт с "Газпромом" на прокачку позволил снизить цену газа для украинских потребителей.
Здоровье
Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
Минеральные воды делятся на три типа: столовые, лечебные и лечебно-столовые.
Армия и оружие
Американские военные не пустили российских к месторождению нефти в Сирии
Единоборства
Конор Макгрегор вернулся нокаутом
Бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне на турнире UFC в Лас-Вегасе вошел в число главных спортивных событий минувшего уикенда, а для обожающей смешанные единоборства Америки стал, кажется, просто главным, несмотря на то что сам факт выигрыша ирландца у американского противника нельзя вроде бы считать чем-то особенным.
Авто
Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тысяч рублей
Ford Explorer V На вторичном рынке Ford Explorer можно найти сегодня где-то за 800 000 рублей за самые старые образцы с пробегом за 200 тыс.км. За 1.1 млн рублей можно купить достойный экземпляр, а рестайлинговые варианты с дефорсированным под налоги 249-сильным агрегатом стартуют от 1.5 миллионов рублей.
Киберспорт
Amazon отказалась от идеи свободного PvP в New World
Предполагалось, что игровое подразделение Amazon создаст открытый мир, в котором игроки смогут свободно сражаться друг с другом, но результаты теста альфа-версии заставили программистов отказаться от этой идеи.
Политика
Медведев назвал главную нерешенную задачу своего правительства
Низкий рост реальных доходов граждан России стал главной нерешенной задачей, которая ставилась перед предыдущим правительством страны.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
В матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
Армия и оружие
Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев
Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.
Политика
Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Политика
Польша предъявила права на ряд произведений искусства в России
МИД Польши заявил, что польская сторона претендует на некоторые произведения искусства в России.