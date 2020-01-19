Политика

КоммерсантъКоммерсантъЭрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майк Помпео покинули вечером берлинскую конференцию по Ливии, стало известно немецким СМИ от участников встречи. Господин Эрдоган отбыл с частью своей делегации. Было заявлено, что турецкая сторона сыграла конструктивную роль в саммите.
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