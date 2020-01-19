Политика
ИзвестияЭрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майк Помпео покинули конференцию по ливийскому урегулированию, которая проходит в воскресенье в Берлине. Об этом 19 января сообщило агентство DPA со ссылкой на источники.
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Общество
«Известия»: в России могут запретить комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
Общество
Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
Здоровье
Вода помогает в борьбе с лишним весом
Шоу-бизнес
Похудевшая солистка Artik & Asti показала идеальную фигуру
Дзюба пообещала по возращению домой продолжить совершенствоваться, заниматься спортом и обязательно высыпаться.
Политика
Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений
Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений.
Общество
В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы
Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на одну копейку — до 61,67 рубля. Курс евро увеличился на две копейки и составил 68,69 рубля.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала за первенца
Материнский капитал на рождение первого ребенка могут начать оформлять в марте-апреле 2020 года, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Экономика
Названа средняя сумма долга россиян перед банками
Долг среднестатистического заемщика банка по итогам 2019 года вырос почти на 11 процентов и составил 249 тысяч рублей.
Армия и оружие
Генерал ВСУ сказал, почему не был открыт огонь по отходящей колонне Гиркина
Генштаб Украины имел в своем распоряжении координаты отходящей колонны ополченцев во главе с Игорем Гиркиным, однако приказа открыть огонь не последовало.
Происшествия
В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте
Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Общество
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Политика
Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон в декабре 2019 года заявил, что Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух государств.
Происшествия
Три автомобиля столкнулись в Корсаковском районе
Грузовик столкнулся с двумя машинами в Корсаковском районе. ДТП произошло на трассе между Соловьевкой и Дачным примерно в 11-ом часу.
Здоровье
Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Кино
Егор Крид на съёмках фильма «(Не) Идеальный мужчина»
Армия и оружие
Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря
Футбол
Шюррле назвал Кононова хорошим человеком
Чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле высказался о бывшем главном тренере московского "Спартака" Олеге Кононова.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию
Общество
Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей
Британский принц Гарри заявил, что отход от исполнения королевских обязанностей очень печалит его, решение об этом было не из легких, но другого выбора не было.