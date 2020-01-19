Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майк Помпео покинули конференцию по ливийскому урегулированию, которая проходит в воскресенье в Берлине. Об этом 19 января сообщило агентство DPA со ссылкой на источники.

Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии

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