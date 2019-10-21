Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о темах предстоящих переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Ahval.В Кремле подтвердили слова турецкого лидера. Главными темами переговоров остается Сирия, где турецкие войска проводят военную операцию против курдов.

Эрдоган и Путин намерены обсудить военную операцию Турции в Сирии

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