Политика
МонаВистаЭрдоган и Путин намерены обсудить военную операцию Турции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о темах предстоящих переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Ahval.В Кремле подтвердили слова турецкого лидера. Главными темами переговоров остается Сирия, где турецкие войска проводят военную операцию против курдов.
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Эрдоган едет к Путину на исходе перемирия Турции с курдами-террористами в Сирии
iReactorвчера в 21:19
Эрдоган: Турция реализует собственный план в Сирии в случае провала переговоров с Путиным
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном увольнении, а также поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».
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В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
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Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском вчера в 13:56
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Спецпредставитель Путина указал на отсутствие запрета на Telegram
Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что в России не запрещено пользоваться мессенджером Telegram.
Известия вчера в 13:11
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Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%
Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 10,8%, до 2142,8 рубля за бумагу - это максимальный рост котировки за день, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.
ТАСС вчера в 07:50
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Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru вчера в 14:16
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Российская газета вчера в 10:56
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Корабли второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) вошли в Черного море в понедельник, 21 октября.
Пятый канал вчера в 12:40
Общество
Юрий Кот: «В клоунаду превратить академический хор — это уже не хор, а хоррор»
2. Издеваться над чужим горем — деградация общества, которое рукоплещет этим дебилам.
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Врач рассказала, как не потерять зрение из-за смартфона
Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрение при использовании гаджетов.
РИА Новости вчера в 12:14
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Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ о сбое в пуске «Калибров»
Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало публикации ряда СМИ о том, что в ходе ракетных учений «Гром-2019» крылатые ракеты «Калибр» запустились якобы не с первого раза.
REGNUM вчера в 17:19
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Глава регионального совета сторонников «Единой России» в Мурманской области Юлия Величко, получив десятки возмущённых комментариев за фото с банками красной икры, поспешила свести скандал к нулю и публично извинилась перед людьми.
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Mitsubishi везёт в Россию «прощальную» версию Mitsubishi Pajero
Российское представительство марки - компания «ММС Рус» - объявила о прекращении поставок внедорожников Mitsubishi Pajero в Россию.
SpeedMe вчера в 07:47
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Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля.
Коммерсантъ вчера в 17:36
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости вчера в 20:31
Спорт
Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже
Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
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Известия вчера в 20:53
Армия и оружие
Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД
Министр обороны России Сергей Шойгу на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума отметил, что настоящая причина, по которой США решили в одностороннем порядке выйти из ДРСМД, заключается в сдерживании Москвы и КНР.
iReactor вчера в 06:40
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«Дзюба не был в офсайде»: эксперт прокомментировал спорный момент матча «Зенит» - «Ростов»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал матч 13-го тура, в котором «Зенит» камня на камне не оставил от ФК «Ростов».
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Политика
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30