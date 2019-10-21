Политика

МонаВистаМонаВистаЭрдоган и Путин намерены обсудить военную операцию Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о темах предстоящих переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Ahval.В Кремле подтвердили слова турецкого лидера. Главными темами переговоров остается Сирия, где турецкие войска проводят военную операцию против курдов.
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Главные анонсы 22 октября

Коммерсантъвчера в 21:03

Путин и Эрдоган могут встретиться тет-а-тет в Сочи

РИА Новостивчера в 13:46

Эрдоган едет к Путину на исходе перемирия Турции с курдами-террористами в Сирии

iReactorвчера в 21:19

Эрдоган: Турция реализует собственный план в Сирии в случае провала переговоров с Путиным

Московский Комсомолец Турциявчера в 12:41

Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии

ТАССвчера в 21:01

Без Путина ничего не решается. Турция проконсультируется с Россией перед возобновлением военной операции в Сирии

Фонтанка.Рувчера в 10:44

Эрдоган пообещал «предпринять необходимые шаги» после встречи с Путиным по Сирии

Известиявчера в 10:15
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
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Критики высоко оценили продолжение саги о «Терминаторе»

Критики опубликовали в Сети первые отзывы на третью часть франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
ФАН вчера в 13:50
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Специалисты назвали признаки необходимости замены тормозной жидкости

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Тарантас Ньюс вчера в 16:18
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Зинедин Зидан: «Хочу остаться в „Реале“ навсегда»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном увольнении, а также поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».
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Немецкая газета Suddeutsche Zeitung вышла с заголовком «Skoda должна стать дешёвым брендом», тем самым заставив Шкоду письменно успокаивать своих сотрудников, сообщает Automotive News.
Драйв вчера в 16:00
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском

RT на русском вчера в 09:53
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Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи

Уточняется, что по версии следствия их убили в 2012 году члены преступного сообщества по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
Газета.Ru вчера в 15:51
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Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.
Ведомости вчера в 11:31
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На Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском вчера в 15:02
Армия и оружие

NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана

Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 21:41
Культура

На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова

Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском вчера в 13:56
Политика

Спецпредставитель Путина указал на отсутствие запрета на Telegram

Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что в России не запрещено пользоваться мессенджером Telegram.
Известия вчера в 13:11
Экономика

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%

Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 10,8%, до 2142,8 рубля за бумагу - это максимальный рост котировки за день, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.
ТАСС вчера в 07:50
Политика

Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского

Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru вчера в 14:16
Происшествия

В Ярославской области объявлен траур по погибшим при пожаре

В Ростовском районе Ярославской области объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в Ростове Великом, сообщили в администрации района.
Российская газета вчера в 10:56
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В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»

Piter.tv вчера в 14:05
Происшествия

Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявлено обвинение

RT на русском вчера в 07:00
Армия и оружие

Корабельная группировка НАТО вошла в Черное море

Корабли второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) вошли в Черного море в понедельник, 21 октября.
Пятый канал вчера в 12:40
Общество

Юрий Кот: «В клоунаду превратить академический хор — это уже не хор, а хоррор»

2. Издеваться над чужим горем — деградация общества, которое рукоплещет этим дебилам.
Украина.ру вчера в 13:12
Технологии

Врач рассказала, как не потерять зрение из-за смартфона

Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрение при использовании гаджетов.
РИА Новости вчера в 12:14
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ о сбое в пуске «Калибров»

Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало публикации ряда СМИ о том, что в ходе ракетных учений «Гром-2019» крылатые ракеты «Калибр» запустились якобы не с первого раза.
REGNUM вчера в 17:19
Общество

Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой

Глава регионального совета сторонников «Единой России» в Мурманской области Юлия Величко, получив десятки возмущённых комментариев за фото с банками красной икры, поспешила свести скандал к нулю и публично извинилась перед людьми.
REGNUM вчера в 18:45
Авто

Mitsubishi везёт в Россию «прощальную» версию Mitsubishi Pajero

Российское представительство марки - компания «ММС Рус» - объявила о прекращении поставок внедорожников Mitsubishi Pajero в Россию.
SpeedMe вчера в 07:47
Политика

Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Армия и оружие

Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости вчера в 20:31
Спорт

Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже

Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
РИА Новости вчера в 22:32
Общество

Власти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома

Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.
Известия вчера в 20:53
Армия и оружие

Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД

Министр обороны России Сергей Шойгу на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума отметил, что настоящая причина, по которой США решили в одностороннем порядке выйти из ДРСМД, заключается в сдерживании Москвы и КНР.
iReactor вчера в 06:40
Футбол

«Дзюба не был в офсайде»: эксперт прокомментировал спорный момент матча «Зенит» - «Ростов»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал матч 13-го тура, в котором «Зенит» камня на камне не оставил от ФК «Ростов».
Петербургский дневник вчера в 11:43
Политика

Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
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