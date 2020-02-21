Политика

ТАССТАССЭрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе

Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что "урегулирование ситуации в Идлибе лежит через полную имплементацию сочинского меморандума".
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с чего всё началось
На сайте Кремля опубликовано сообщение
 по итогам телефонного разговора российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
РБК12:59

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Кремль раскрыл содержание разговора Путина с Эрдоганом

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Стало известно, о чем беседовали Путин и Эрдоган

Газета.Ru15:42

Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе

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Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе

РИА Новости13:58

Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе

ТАСС12:49

Кремль рассказал подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана

RT на русском12:41
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Политика

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
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Общество

Кремль прокомментировал прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки

Напомним, пенсионерка из Челябинска с 33-летним преподавательским стажем после индексации получила надбавку к пенсии в один рубль 10 копеек.
Челябинск Сегодня вчера в 10:21
Политика

США не выдали визу для посещения ООН еще одному российскому дипломату

США не выдали замдиректора департамента по новым вызовам МИД России Георгию Михно визу для посещения ООН, заявил в пятницу российский постпред Василий Небензя.
РИА Новости 10:53
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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru 10:57
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Стриженовы отдали премию «Пара года» Заворотнюк и Чернышеву

Впервые за долгое время на церемонии не смогли присутствовать Анастасия Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев, которые в прошлом году не только получили награду в номинации "Творческая пара", но и были ведущими.
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Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Космос

Запуск спутника «Ресурс-П» №4 отложили на 2021 год

Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года.
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Футбол

Президент «ПСЖ» заплатил ФИФА около миллиона евро по делу о его взятке

Ранее сообщалось, что Нассер аль-Хелаифи, который является главой Bein Media Group, дал взятку Вальке для того, чтобы права на трансляции чемпионатов мира были переданы именно его медиаструктуре.
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В Сибири нашли замерзшего жаворонка возрастом 46 тысяч лет

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Экономика

«Дочка» ВТБ стала владельцем доли 8,5% в «Русснефти»

Подконтрольная банку ВТБ компания "Бизнес-Финанс" стала владельцем доли 8,48% в "Русснефти", а банк "Траст" сократил свою долю и перестал быть единственным держателем привилегированных акций нефтяной компании, следует из ежеквартального отчета "Русснефти".
ПРАЙМ 11:59
Теннис

Рыбакина пробилась в полуфинал турнира в Дубае

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Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера.
РИА Новости 18 февраля в 18:11
Общество

Число погибших от коронавируса в Хубэе превысило две тысячи человек

РИА Новости 19 февраля в 17:51
Гаджеты

Apple может презентовать iPhone SE 2 уже 31 марта

Презентация нового бюджетного смартфона iPhone 9 запланирована на вторник, 31 марта 2019 года. Об этом сообщил немецкий сайт iPhoneTicker.
Что происходит вчера в 00:01
Общество

Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили

РБК 04:31
Хоккей

Каролина Харрикейнз — Нью-Йорк Рейнджерс 1:4

Ассистентом выступил нападающий Артемий Панарин. Для россиянина это очко стало 400-м в рамках регулярных чемпионатов.
Sport24.ru 20:30
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости вчера в 15:25
Футбол

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке

Травму ноги на тренировке получил полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов, 21 февраля сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Красная весна 09:29
Общество

В России отменили советскую норму выдачи молока «за вредность»

В силу вступило решение правительства России от 3 февраля об упразднении ряда нормативных актов советского периода, в том числе постановления Совета министров СССР от 19 мая 1967 года №446 «О порядке бесплатной выдачи молока рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда» (СП СССР, 1967, №12, ст. 80).
РБК 11:56
Общество

В рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes сменился лидер

Соосновательница и владелица онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes, обогнав бессменного лидера прошлых лет — президента компании Inteco Management Елену Батурину.
РИА Новости вчера в 00:31
Армия и оружие

США задумали перебросить террористов из Сирии в Ливию — востоковед

Соединенные Штаты построили базу на северо-востоке Сирии для переброски боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ливию, заявил специалист по Ближнему Востоку Фаиз Хавала 19 февраля в комментарии ИА Красная Весна.
Красная весна 19 февраля в 11:32
Теннис

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера во втором круге турнира категории ATP-250 в Марселе.
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Поиск жизни в космосе грозит человечеству смертельными вирусами

По мнению учёных, вирусы, как внеклеточная форма жизни, могут распространяться по галактике даже на внешне мёртвых космических скалах.
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Шувалов предложил закрепить в Конституции бизнесменов как передовой класс

В Конституцию следует внести определение предпринимательства как деятельности, связанной с созданием ценностей, а самих предпринимателей обозначить в документе как передовой класс.
РБК 17:02
Армия и оружие

Боевики пытались сбить российский Су-24 в Сирии

Поддерживаемые Турцией боевики попытались при помощи ПЗРК сбить атаковавший их российский бомбардировщик Су-24.
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«Наполи» одержал гостевую победу над «Брешией»

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Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма

Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
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В Китае оценили украинские «коронапротесты»

Жители Китая оценили опубликованную на новостном портале Toutiao информацию о протестах из-за прибытия эвакуированных из Уханя украинцев в поселке Новые Санжары.
Газета.Ru 20:45
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

РИА Новости 14:05
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