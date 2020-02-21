с чего всё началось

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе, передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Здоровье Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек Число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом на территории США достигло 34 человек, сообщил в пятницу центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Футбол «Наполи» одержал гостевую победу над «Брешией» В матче 25-го тура чемпионата Италии «Брешия» потерпела домашнее поражение от «Наполи» со счетом 1:2. Счет в матче открыли хозяева — на 26-й минуте отличился Джон Чансельор.

Происшествия Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити» Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

Общество Симптомы ОРВИ наблюдаются у китаянки, госпитализированной в Брянске Признаки ОРВИ наблюдаются у жительницы КНР, снятой с поезда в Брянской области и госпитализированной в инфекционное отделение с подозрениями на коронавирус, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.

Экономика Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования Один из крупнейших американских банков Wells Fargo сообщил в пятницу в пресс-релизе, что заплатит штраф в 3 миллиарда долларов за урегулирование претензий властей.

Футбол В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.

Здоровье В Челябинской области увеличили подъёмные врачам и фельдшерам В Челябинской области увеличены размеры подъёмных врачам и фельдшерам, которые уезжают на работу в сельскую местность или малые города.

Энергетика WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.

Наука Кожа человека обладает способностями человеческого мозга Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание Science Alert, при исследовании взаимодействия различных групп клеток кожи между собой, у некоторых из них был обнаружен схожий с нейронами головного мозга узор взаимодействия.

Политика Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.

Гаджеты Sony представила недорогой смартфон Xperia L4 Японская компания Sony официально презентовала новый недорогой смартфон под названием Sony Xperia L4.

Экономика «Дочка» ВТБ стала владельцем доли 8,5% в «Русснефти» Подконтрольная банку ВТБ компания "Бизнес-Финанс" стала владельцем доли 8,48% в "Русснефти", а банк "Траст" сократил свою долю и перестал быть единственным держателем привилегированных акций нефтяной компании, следует из ежеквартального отчета "Русснефти".