Политика
Газета.RuПутин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе, передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Читать в источнике
Оценить636
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе
Московский Комсомолец12:34
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 17:44, Ашберн
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
Власти Украины предупредили граждан о будущем снижении пенсий.
Политика
Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
Число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом на территории США достигло 34 человек, сообщил в пятницу центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Культура
Путин поздравил с юбилеем композитора Гладкова
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора, народного артиста России Геннадия Гладкова.
Футбол
«Наполи» одержал гостевую победу над «Брешией»
В матче 25-го тура чемпионата Италии «Брешия» потерпела домашнее поражение от «Наполи» со счетом 1:2. Счет в матче открыли хозяева — на 26-й минуте отличился Джон Чансельор.
Технологии
NASA опубликовало снимки древнего озера в Сахаре
NASA удалось получить снимки древнего озера, которое когда-то находилось в Центральной Африке.
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Общество
Симптомы ОРВИ наблюдаются у китаянки, госпитализированной в Брянске
Признаки ОРВИ наблюдаются у жительницы КНР, снятой с поезда в Брянской области и госпитализированной в инфекционное отделение с подозрениями на коронавирус, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
Экономика
Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
Один из крупнейших американских банков Wells Fargo сообщил в пятницу в пресс-релизе, что заплатит штраф в 3 миллиарда долларов за урегулирование претензий властей.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Футбол
В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии
Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.
Здоровье
В Челябинской области увеличили подъёмные врачам и фельдшерам
В Челябинской области увеличены размеры подъёмных врачам и фельдшерам, которые уезжают на работу в сельскую местность или малые города.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Общество
Сервис BlaBlaCar перестал работать в Крыму
Происшествия
В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку
Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
Наука
Кожа человека обладает способностями человеческого мозга
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание Science Alert, при исследовании взаимодействия различных групп клеток кожи между собой, у некоторых из них был обнаружен схожий с нейронами головного мозга узор взаимодействия.
Игры
GTA IV вернется в Steam в урезанном виде
Армия и оружие
Небензя заявил о поддержке властей Сирии в борьбе с террористами
Россия не прекратит поддержку правительства Сирии, которое ведет "законную борьбу с террористами", заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Политика
В ООН осудили поведение украинцев в Полтавской области
ООН осудила поведение украинцев, забросавших камнями автобус с эвакуированными из КНР в поселке Новые Санжары Полтавской области.
Кино
Павел Прилучный похудеет до 39 килограммов ради роли
На момент побега летчик весил 39 килограмм, и Павлу также необходимо сбросить вес до этой цифры.
Гаджеты
Sony представила недорогой смартфон Xperia L4
Японская компания Sony официально презентовала новый недорогой смартфон под названием Sony Xperia L4.
Экономика
«Дочка» ВТБ стала владельцем доли 8,5% в «Русснефти»
Подконтрольная банку ВТБ компания "Бизнес-Финанс" стала владельцем доли 8,48% в "Русснефти", а банк "Траст" сократил свою долю и перестал быть единственным держателем привилегированных акций нефтяной компании, следует из ежеквартального отчета "Русснефти".
Политика
Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах»
Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
Политика
Черный ящик сбитого в Иране Боинга потребовал ремонта
Политика
Зеленский лично позвонил оставшейся в Ухане из-за собаки украинке
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.