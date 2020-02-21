с чего всё началось

Согласно информации, которую распространила пресс-служба турецкого лидера, в ходе состоявшейся беседы Эрдоган заявил он необходимости сдерживания режима Башара Асада и предотвращения гуманитарной катастрофы в Идлибе Кроме того, стороны выразили приверженность достигнутым ранее договоренностям по Сирии и обсудили ситуацию в Ливии.

Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

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