Армия и оружие
ИзвестияЭрдоган и Путин обсудили турецкую операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Темой обсуждения стала операция в Сирии, сообщила канцелярия Эрдогана.
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с чего всё началось
Главы государств в ходе беседы отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважение ее суверенитета, сообщается на сайте Кремля.Взгляд.ру09:10
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Эрдоган и Путин обсудили по телефону готовящуюся операцию Турции в Сирии
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