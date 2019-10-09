с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Темой обсуждения стала операция в Сирии, сообщила канцелярия Эрдогана.

Эрдоган и Путин обсудили турецкую операцию в Сирии

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