Армия и оружие
ВедомостиТрамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии
Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону создаваемую на северо-востоке Сирии зону безопасности, сообщает турецкое информагентство «Анадолу».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Политика
Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обсудил с главами МИД стран Персидского залива инициативу заключить с ними договор о ненападении, сообщает израильский телеканал Arutz 12.
РИА Новости вчера в 21:00
Армия и оружие
Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»
Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
РИА Новости вчера в 13:13
Политика
Путин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин заявил, что не испытывает интереса к положению украинского лидера Владимира Зеленского после обнародования его переговоров с Трампом.
РБК 10:52
Футбол
В матче чемпионата Гватемалы судья показал 8 красных карточек
Metaratings 15:01
Политика
Американская разведка получила новые показания против Трампа
Еще один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил адвокат Марк Заид в интервью ABC News.
РИА Новости 16:16
Политика
Украинцев массово лишают выданных в Венгрии паспортов
Власти Венгрии повсеместно забирают выданные ранее украинцам паспорта.
iReactor вчера в 05:49
Политика
Опубликовано видео отдыха Путина в тайге
Появилось видео прогулки президента России Владимира Путина по сибирской тайге накануне дня рождения.
Известия 18:25
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Экономика
Девелопер ПИК прорабатывает выход на рынок Дальнего Востока
Крупнейший российский девелопер ПИК прорабатывает возможные варианты выхода на строительный рынок Дальнего Востока, сообщил журналистам в пятницу президент группы "ПИК" Сергей Гордеев.
ТАСС 04 октября в 06:24
Происшествия
Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 14:47
Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.
Российская газета 14:14
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 09:02
Футбол
Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о своём возможном назначении в московский «Спартак».
RT на русском 17:41
Здоровье
Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Происшествия
На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей
В Черкассах гоночный автомобиль въехал в толпу во время заезда, сообщает издание "Про все". Очевидцы сняли инцидент на видео.
РИА Новости 14:14
Политика
Вече против «формулы Штайнмайера» проходит в более 20 городах Украины
Противники «формулы Штайнмайера» по Донбассу вышли на улицы более 20 украинских городов, сообщают местные СМИ 6 октября.
Политика Сегодня 07:52
Политика
Антонов высказался о продлении договора СНВ-3
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что договор СНВ-3 надо продлевать, «как есть».
Экономика сегодня 18:37
Армия и оружие
В Китае объяснили преимущество Т-14 «Армата» перед M1 Abrams
Броня российского танка Т-14 «Армата» легче брони американского M1 Abrams при сохранении равных защитных характеристик, что создает дополнительные преимущества.
Известия вчера в 18:17
Армия и оружие
Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР
Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.
Коммерсантъ 11:02
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже 04 октября в 11:21
Происшествия
Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити
Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.
Интерфакс 06:20
Политика
В Португалии завершились парламентские выборы
Результаты будут опубликованы в ближайшее время В Португалии завершилось на парламентских выборах.
SM News 15:22
Автоспорт
Гран При Японии: Предварительный прогноз погоды
Предварительный прогноз обещает переменчивую погоду в дни проведения Гран При Японии.
F1news.ru 17:00
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились
За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Piter.tv 04 октября в 13:31
Шоу-бизнес
Элтон Джон рассказал о борьбе с раком
72-летний британский музыкант Элтон Джон впервые рассказал о том, как боролся с раком простаты, о котором узнал два года назад.
РЕН ТВ вчера в 13:07
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости вчера в 03:59
Футбол
«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед»
Советский спорт 13:25
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске мальчик сделал первые шаги
Спасенный из завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин делает первые шаги.
ТК Звезда 08:25