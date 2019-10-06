Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону создаваемую на северо-востоке Сирии зону безопасности, сообщает турецкое информагентство «Анадолу».

Трамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии

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