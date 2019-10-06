Армия и оружие
ИнтерфаксЭрдоган и Трамп обсудили по телефону зону безопасности в Сирии
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора говорили о создаваемой на северо-востоке Сирии зоне безопасности, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".
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Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Российская газета 08:43
Кино
Джеймс Ганн ответил Скорсезе на критику фильмов Marvel
Американский режиссер Джеймс Ганн прокомментировал в Twitter слова Мартина Скорсезе, который недавно заявил, что фильмы Marvel «это не кино».
Телеканал 360° вчера в 14:32
Автоспорт
Гран При Японии: Предварительный прогноз погоды
Предварительный прогноз обещает переменчивую погоду в дни проведения Гран При Японии.
F1news.ru 17:00
Наука
В черепах людей обнаружено золотое сечение
Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.
Ugpressa.ru 04 октября в 15:36
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Транспорт
В ПДД пропишут самокаты и гироскутеры
В правила дорожного движения (ПДД) внесут новый термин — "средства индивидуальной мобильности", пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 04:59
Здоровье
Онкоцентр имени Блохина продолжит работу в штатном режиме
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина продолжит работу в штатном режиме, врачи из Российской детской клинической больницы заменят уволившихся специалистов в режиме дежурств, сообщили в пресс-службе учреждения.
РИА Новости 04 октября в 02:43
Политика
Песков рассказал, как Путин отметит свое 67-летие
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, как российский лидер отпразднует свое 67-летие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:18
Политика
В Киеве проходит митинг против «формулы Штайнмайера»
Российская газета 08:35
Политика
Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер 6 октября после продолжительной болезни, рассказал «РИА Новости» руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Ведомости 12:16
Происшествия
В Москве пенсионеру не продали хлеб за копейки
Газета.Ru 10:39
Общество
В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО
Порядка 74,5 тыс. человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении, позволяющего в том числе иметь детей и женщинам, состоящим в однополых парах.
РБК 17:07
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко
Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
StarHit.ru 10:00
Политика
Советник президента ЦАР: в страну прибыли сотрудники ЦРУ
Американская разведка отправила группу сотрудников в Центральноафриканскую Республику после приезда туда российских специалистов.
Радио Sputnik 14:01
Политика
Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обсудил с главами МИД стран Персидского залива инициативу заключить с ними договор о ненападении, сообщает израильский телеканал Arutz 12.
РИА Новости вчера в 21:00
Здоровье
В РПЦ прояснили позицию по абортам
Ранее в эфире одного из телеканалов одна из зрительниц поинтересовалась у председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова, является ли грехом то, что ее мать сделала аборт по настоянию врачей, так как из-за тромбоза беременность ей была категорически запрещена.
Известия 16:52
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Авто
Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей
Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК 03:00
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свой прокат с четырьмя четверными прыжками
Напомним, во время произвольной программы 15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов.
62инфо 06:36
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru 04 октября в 05:23
Наука
Имплантированные в мозг птиц воспоминания научили их петь
Индикатор 03 октября в 16:26
Футбол
«Ювентус» обыграл «Интер» и вышел на первое место в чемпионате Италии
Туринский «Ювентус» в матче седьмого тура чемпионата Италии одержал победу над миланским «Интером». Об этом сообщает Football Italia.
РБК 17:30
Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.
Российская газета 14:14