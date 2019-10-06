Армия и оружие

ИнтерфаксИнтерфаксЭрдоган и Трамп обсудили по телефону зону безопасности в Сирии

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора говорили о создаваемой на северо-востоке Сирии зоне безопасности, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".
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