Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора говорили о создаваемой на северо-востоке Сирии зоне безопасности, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

Эрдоган и Трамп обсудили по телефону зону безопасности в Сирии

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