Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Общество В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.

Транспорт В Крым запустят поезда до Феодосии и Евпатории Обсуждается как прямой поезд из Москвы в Севастополь, так и запуск новых маршрутов из Мурманска, Екатеринбурга и Кисловодска, а также организация движения до Евпатории и Феодосии.

Общество Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.

Политика Захарова прокомментировала новые заявления ССГ по МH17 Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые заявления совместной следственной группы (ССГ) о причастности РФ к катастрофе авиалайнера МH17 в Донбассе в 2014 году, заявив, что вердикт по делу был вынесен сразу, а затем материалы лишь подгонялись под нужный результат.

Политика В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.

Экономика В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.

Футбол В «Зените» намекнули на переход Ибрагимовича В ФК «Зенит» не стали опровергать переговоры со шведским футболистом Златаном Ибрагимовичем о его переходе в петербургский клуб, пишет РБК.

Политика МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».

Экономика Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист» Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.

Авто Качество автомобилей Lada начали проверять по-новому В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Экономика Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».