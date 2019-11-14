Политика
РИА НовостиЭрдоган исключил отказ Турции от С-400
Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
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Общество
В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной
Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года
Футбол
Сборная России вылетела в Петербург на матч с Бельгией
Сборная России отправилась в Петербург, где в субботу сыграет с Бельгией в отборочным матче Евро-2020.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Раньше все спрашивали про Джокера, теперь — про Олега Соколова.
Транспорт
В Крым запустят поезда до Феодосии и Евпатории
Обсуждается как прямой поезд из Москвы в Севастополь, так и запуск новых маршрутов из Мурманска, Екатеринбурга и Кисловодска, а также организация движения до Евпатории и Феодосии.
Общество
Медведев дал поручение Минпросвещения после стрельбы в Благовещенске
Утром 14 ноября студент строительного колледжа Благовещенска расстрелял людей из охотничьего ружья и покончил с собой.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Политика
Путин назвал главные темы саммита БРИКС в России
Саммит БРИКС пройдет в России под девизом «Партнерство в интересах глобальной стабильности и инновационного развития».
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления ССГ по МH17
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые заявления совместной следственной группы (ССГ) о причастности РФ к катастрофе авиалайнера МH17 в Донбассе в 2014 году, заявив, что вердикт по делу был вынесен сразу, а затем материалы лишь подгонялись под нужный результат.
Энергетика
Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года
В целом с начала года потребительские цены бензин в России выросли на 1,9%. Дизельное топливо подорожало на 0,9%.
Политика
В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Общество
Кремль отказался реагировать на ситуацию с котом на борту «Аэрофлота»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не считает нужным комментировать ситуацию с перевозкой толстого кота рейсом «Аэрофлота» вопреки правилам авиакомпании.
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
Футбол
В «Зените» намекнули на переход Ибрагимовича
В ФК «Зенит» не стали опровергать переговоры со шведским футболистом Златаном Ибрагимовичем о его переходе в петербургский клуб, пишет РБК.
Политика
МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений
Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Политика
Мужа депутата партии Зеленского задержали на Украине по запросу России
Украинские правоохранительные органы задержали гражданского супруга депутата от партии «Слуга народа» Анны Скороход Алексея Алякина по запросу России.
Происшествия
Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован
Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве.
Экономика
Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»
Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Происшествия
Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве
Происшествия
Бывшему активу экс-министра Абызова продлили банкротство
Процедуру банкротства продлили до 28 апреля 2020 года.
Общество
Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Авто
Качество автомобилей Lada начали проверять по-новому
В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Экономика
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
Технологии
Обновленный дизайн PlayStation 5 и DualShock 5 показали на видео
Одна из немецких торговых сетей, специализирующаяся на продаже бытовой и цифровой техники, опубликовала в YouTube видео, в котором представила свое видение того, как будет выглядеть новая консоль PlayStation 5 и ее фирменные геймпады.
Политика
Путин сможет продлевать полномочия ректора СПбГУ
Или же президент мог продлить полномочия главы вуза, максимум дважды.
Общество
Экстренно госпитализирован Армен Джигарханян, пишут СМИ
Актер Армен Джигарханян экстренно госпитализирован в одну из московских больниц, передает издание Mash.